São Paulo carimba sua nova fase com Dorival: time está mais leve e menos carrancudo e todos alegres

Ganhar do Internacional por 2 a 0 e jogando bem é o que o São Paulo precisava para carimbar sua nova fase, agora sob o comando do técnico Dorival Júnior. Fazia tempo que a alegria não enchia o rosto dos são-paulinos, do campo, do bando e da arquibancada. Está todo mundo feliz. Parece outro São Paulo, bem diferente daquele carrancudo dos tempos de Rogério Ceni. Na redes, após a terceira derrota do Flamengo no Brasileirão, torcedores culpam e responsabilizam a diretoria do clube pela demissão do treinador no passado.

É duro admitir isso, mas é uma grande verdade. O time do Morumbi joga mais leve, com menos pressão e o dobro da alegria após a saída de Ceni. Os atletas são os mesmos, muitos deles cujas contratações foram pedidas por Ceni, mas que o treinador não soube aproveitar.

Dorival Júnior assume o São Paulo após demissão do técnico Rogério Ceni Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC.Net

Prova de que a fase ruim ficou para trás e a sorte começa a bater à porta do time é o gol de Luciano no rebote do pênalti batido por ele mesmo. Luciano engrossou na cobrança. Fez tudo errado: bateu no meio e fraco. Mas a bola escapou do goleiro do Inter e foi em direção ao atacante tricolor que, marrento, bateu e virou o rosto antes de tocar na bola. Deu sorte.

Mesmo as bolas de ataque do Inter que rondaram a área do São Paulo, e foram algumas, nenhuma delas entrou. Fosse em outro momento, fatalmente o rival tinha marcado gol. Os cortes dos são-paulinos foram estabanados, esquisitos até, mas suficiente para impedir o gol. A nova fase do São Paulo ainda faz com que o torcedor leve as duas mãos à cabeça, como o gol perdido por Rato no segundo tempo. Sorte dele e do time que o juiz deu impedimento. O jogador errou duas vezes também: no posicionamento e no arremate. Estava sozinho e bateu mascado. Quando o time está ganhando e fazendo boas apresentações, esses pecadinhos são imperceptíveis.

Talvez tenha sido a melhor partida do São Paulo no ano. Sob o comando de Dorival, certeza que foi. O time não jogava assim, com essa leveza, fazia tempo. Tem o dedo do novo treinador nisso. Sua característica mais apaziguadora e o chamado recomeço após a demissão de um treinador têm a ver com o rendimento do time. Não há mais dúvidas de que a troca de comando e a escolha de Dorival fizeram um bem gigantesco ao clube do Morumbi.

Dá para dizer que a evolução do São Paulo não vai parar nessa partida. Dorival não pediu tempo para ajeitar o grupo, tampouco jogador para reforçar o elenco, ao menos não publicamente. Nem reclamou da estrutura ou falta de dinheiro no cofre. Vai com o que tem. Ele ainda precisa de mais tempo para organizar a equipe, resgatar atletas e dar um padrão mais forte ao Tricolor. Faz isso com o carro em movimento. Tem dado certo.