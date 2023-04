São Paulo não sabe o que fazer com Ceni, não o ‘mito’, mas o técnico que faz um péssimo trabalho

O São Paulo não sabe o que fazer com Rogério Ceni. A função de treinador acabou com a condição de ídolo do time, embora seja preciso separar as coisas. Ceni goleiro é ‘mito’ e sempre será. Ceni treinador não consegue fazer o time sair do buraco, como ele mesmo disse tempos atrás: ‘o buraco é grande’. O treinador não pode ainda ser o único responsabilizado pelo fracasso da equipe, mas é apontando como sendo, porque quase nada respinga no elenco e muito pouco no presidente e seus pares no futebol.

Partindo dessa situação equivocada, quem está mais perto de perder o emprego é Ceni. Mas o que fazer com ele? Há três caminhos. O primeiro deles é demiti-lo. Assumir que a parceria não deu certo e romper o contrato. Se optar por isso, o São Paulo fará o mesmo que todos os outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo fez igual semana passada, com Vítor Pereira, antes de contratar Sampaoli. Há uma outra possibilidade nesse mesmo caminho que é Ceni se antecipar e pedir as contas. Nesses acordos, as multas são sempre negociadas.

Rogério Ceni comanda treino no CT da Barra Funda: pressão aumenta por melhores resultados na temporada Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC. Net

Contra ele, nesta semana, há o fim de linha do casamento com a torcida. A Independente pediu sua cabeça. Até então, Ceni tinha o apoio dos uniformizados. Não tem mais, de modo a ter suas trincheiras enfraquecidas.

Se não optar pela demissão, o outro caminho é a ajuda. Ceni teria o auxílio de Muricy Ramalho para tentar mudar essa cara do São Paulo e dar ao time um padrão de jogo e tudo o que o torcedor gostaria de ver nos 90 minutos dos jogos. Ocorre que há uma regra não oficial de um não se meter no trabalho do outro. Ou seja, Ceni é o treinador e Muricy é o gerente de futebol.

Cada um no seu galho. Acho um absurdo isso quando se tem um Muricy no clube. Ceni poderia tirar mais proveito disso. Talvez tire, mas não se sabe quanto. Tinha de espremer a laranja até o último caldo. Também poderia ter mais ajuda dos principais jogadores do elenco, confiar mais e dar também mais responsabilidade aos líderes, discutir caminhos para as partidas de modo a ouvir mais e se impor menos. Duvido que isso aconteça no vestiário. Um comportamento desse tipo une elenco e traz recompensas. Ceni está há muito tempo no comando para não ter um time mais redondo, como escrevi na última coluna. Agora, é preciso pedir ajuda para ser ajudado. Não vejo Ceni nessa posição.

Um terceiro caminho, e o pior deles, é deixar como está, fazer vistas grossas ao trabalho do treinador sustentado por sua condição de ídolo e deixar o barco navegar na correnteza, sabe-se lá para onde, como está exatamente neste momento. Nesse caso, a diretoria continuaria mantendo Ceni no cargo certo de que uma hora ele vai melhorar o seu trabalho e o São Paulo vai voltar a ganhar partidas e festejar conquistas.

Continua após a publicidade

No bom português, é bancar o treinador contra tudo e todos, inclusive os resultados negativos. Time nenhum fica tanto tempo por baixo. Com mais tempo e mais entrosamento e sem jogadores no departamento médico, quem sabe o São Paulo não melhora. Tem sido difícil reunir todas essas condições ao mesmo tempo.

Independentemente de qual caminho o presidente Júlio Casares tomar, é preciso que o clube continue reformulando o elenco, peneirando os jogadores que tem no Morumbi para conseguir arrumar ao menos dois bons atletas em cada posição. É preciso repensar contratos com mais de dois anos de duração e ter coragem para cortar da própria carne quando entender que o atleta não serve mais.