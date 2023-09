São Paulo e Flamengo chegam mal para a Copa do Brasil. Time de Dorival se ‘entrega’ no Brasileirão

O torcedor do São Paulo está na bronca com o time e com o técnico Dorival Júnior. Isso acontece às vésperas da primeira partida da decisão da Copa do Brasil com o Flamengo, domingo, no Maracanã. O time emperrou. Ninguém mais corre com aquela vontade dos jogos passados. E o treinador anda colocando muitos panos quentes nas derrotas e partidas ruins. Contra o Inter, deu sono de ver. O São Paulo parou de jogar no segundo tempo. Resultado: tomou a virada por 2 a 1 e aumentou sua conta de partidas sem ganhar no Brasileirão: sete.

O torcedor tricolor chutou o balde. Não aguenta mais ver o time jogar mal e apanhar. A desculpa de Dorival é a Copa do Brasil. Mas não pode ser ou não deveria ser. O São Paulo não pode abandonar tudo e só pensar na decisão com o Flamengo. E se perder? Acaba o ano para o time. Pior: ele terá de pagar sua conta na competição nacional, mais uma vez podendo ser ameaçado pelo rebaixamento. Isso levaria o São Paulo para a estaca zero depois de uma temporada que se mostrou promissora em todos os sentidos. É um erro agir assim.

Jogadores e o treinador Dorival Junior saem de cabeça baixa do Beira-Rio após derrota para o Inter: 2 a 1 Foto: Issac Fontana / EFE

O São Paulo perde competitividade. Isso é o que de pior poderia acontecer no Morumbi, porque é contra essa condição que o time briga há anos. Apostar na Copa do Brasil é uma coisa, baixar a guarda para o restante é outra bem diferente. Todos os times brasileiros tiveram dez dias para treinar com a parada dos torneios para os jogos das seleções no continente. Esse tempo precisa ser mais bem aproveitado. Não se viu nada disso no jogo contra o Inter.

Dorival garante que o São Paulo será outro diante do Flamengo neste domingo. Mas não é isso que o torcedor acredita. Tem são-paulino que já fala que o Flamengo vai meter três gols no Maracanã e liquidar a fatura. Essa é a ‘confiança’ que ele tem no time neste momento. Ou seja: nenhuma. O elenco não podia se entregar tanto. E parece que ninguém quer jogar por causa da Copa do Brasil. Um erro.

O que dá alguma esperança é saber que o Flamengo também está mal. O time perdeu para o Athletico-PR por 3 a 0 na mesma rodada do Brasileirão e provocou, da mesma forma, a ira do seu torcedor. Ocorre que na Gávea os problemas são outros. Há um mal-estar com o treinador Jorge Sampaoli. Há também muita cobrança por parte de seus torcedores. O vestiário carioca ferve. A diferença para o São Paulo são duas: o elenco é melhor e está mais acostumado a decidir.

No Morumbi não há confusão entre elenco e comissão técnica. O São Paulo briga por uma conquista que nunca festejou e por uma premiação de R$ 70 milhões. É compreensível a ansiedade e o até o receio de se machucar e ficar fora da decisão, mas o time não pode abandonar tudo o que fez no ano. Daqui para frente, até dezembro, é hora de dar tudo para tentar as conquistas e as melhores colocações. E o São Paulo não entendeu isso ainda. Pode não ter tempo depois da Copa do Brasil. E aí as cobranças vão acontecer.