Seleção brasileira é do grupo das equipes médias da Copa Feminina, aquelas cheias de esperança

Há três tipos de seleções na Copa do Mundo feminina de futebol 2023: as boas, fortes e favoritas; as médias e cheias de esperanças; e as fracas e que apenas vão cumprir tabela. O Brasil está no segundo grupo, das médias e cheias de esperança. A seleção brasileira estreia hoje na disputa, contra Panamá, às 8h da manhã de Brasília.

Nunca antes no futebol feminino do País, uma seleção teve tanta estrutura. Até uniforme de passeio desenhado exclusivamente para a competição, as meninas ganharam. Houve tempo de preparação, amistosos e jogos oficiais contra rivais do primeiro escalão, uma treinadora experiente e estrangeira escolhida a dedo e um ciclo completo em que o futebol também deu um salto no Brasil, com mais investimento dos clubes e competições regulares durante a temporada.

No último treino da Seleção Feminina antes da estreia na Copa do Mundo, Marta atende fãs. Foto: Thais Magalhaes/CBF

O Brasil tem algumas boas jogadoras, uma craque veterana e novinhas em busca do reconhecimento. Todas merecem o nosso respeito e confiança. Mas apenas Marta é diferente. Pena que seu corpo já não é mais o mesmo aos 37 anos. São 11 debutantes no elenco. Por isso que a técnica Pia Sundhage fez questão de levar o Brasil para jogos importantes, como diante da Inglaterra e da Alemanha. A treinadora assumiu o posto após a Copa de 2019.

Ela teve, portanto, um período adequado para preparar o time em meio a uma reformulação com a aposentadoria de algumas atletas e a chegada de outras. O futebol feminino também está mais dinâmico e com mais força física, de modo a fazer com que as equipes tenham de preencher todos os espaços em campo. Quando os elencos se igualam nesse quesito, prevalece a habilidade. É nesse ponto que o Brasil desceu alguns degraus se comparado com seleções como a dos Estados Unidos, Holanda, Suécia, Alemanha e Inglaterra. Marta nem titular é, e se for, não será em todas as partidas.

As bolas aéreas no ataque são boas opções para o Brasil, menos pela estatura das jogadoras e mais pelo posicionamento e porque as brasileiras vão ao encontro das jogadas. Bola parada também é caminho aberto no futebol feminino.

Continua após a publicidade

O Brasil de Pia, digamos, não é para essa edição da Copa. Se continuar nos trilhos, pode se dar bem na próxima, subir de grupo. O torcedor que vai acordar de manhã para ver o jogo tem de saber que a seleção nunca ganhou um Mundial, nem mesmo no auge de Marta, de modo a não pensar também em fazer qualquer comparação com sua versão masculina, pentacampeã. O Brasil não chegou à Austrália badalado e favorito. A festa nos treinos e no hotel onde a delegação está é de brasileiros que estão por lá passando férias ou que tiraram o mês para ver a competição.

No Brasil, o sentimento pelo time ainda está morno. Nem sei se o time passa da primeira fase. O que não pode é deixar de investir e de buscar seu espaço agora e no futuro. Conheça as jogadoras do Brasil.