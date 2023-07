Luís Castro deu a letra: somos hipócritas ao não batalhar para melhorar o futebol brasileiro

Luís Castro chamou de hipócritas os que o acusam de negociar seu destino no Botafogo diante de uma oferta do futebol da Arábia Saudita para dirigir ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. Chamou de hipocrisia os que se escondem atrás de contratos profissionais sem se importar com as opções de mercado. Ele está certo, principalmente para as gerações mais novas, que não esquentam banco em seus trabalhos e estão sempre querendo novas experiências.

Luís Castro vive experiência bacana no futebol brasileiro, comparada agora a de outros portugueses, como Jorge Jesus e Abel Ferreira. Poderia estar satisfeito com ela. Mas não está. Também entendo que no amadurecer das carreiras, talvez o dinheiro fale mais alto. O profissional adquire conhecimento e entende que chegou a hora de ser mais bem remunerado. Eu penso assim. Talvez Luís Castro também pense. O futebol apenas espelha o que acontece no mundo.

Luís Castro recebe oferta para comandar time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita: multa do Botafogo é de R$ 10 milhões Foto: Rodolfo Buhrer / Reuters

O desafio no caso do futebol brasileiro é dar melhores e mais dignas condições aos seus profissionais, como atletas e treinadores, e todos os outros envolvidos na engrenagem que faz a bola correr nos gramados. É isso que o torcedor tem de cobrar de seus clubes. É isso que os clubes têm de cobrar da CBF. É isso que a CBF tem de cobrar da Fifa e dos seus patrocinadores.

O que pega no caso do treinador português do Botafogo é a condição do time no Brasileirão. Porque antes de liderar a competição, ninguém morria de amores por Luís Castro em General Severiano. Ou estou errado? Deixar o trabalho com a equipe na ponta, uma semana depois de bater o Palmeiras, tem um significado para o torcedor e dirigentes.

Mas não há o que fazer contra o dinheiro das arábias, que antes era da Rússia e mais recentemente da China, a não ser trabalhar para melhorar o futebol brasileiro como um todo, de modo a ter argumentos mais consistentes para segurar seus profissionais e jogadores. Se o Brasil tivesse essa condição, talvez Luís Castro não estivesse aberto a novos relacionamentos, assim como não está seu compatriota Abel Ferreira, no Palmeiras.

O clube paulista oferece ao treinador português condições que lhe satisfazem. Tem sido assim nas últimas três temporadas. Há o desejo de ficar porque há cenários favoráveis ao seu trabalho. Dinheiro é um deles, mas não somente. O futebol brasileiro precisa evoluir nesse sentido. E não adianta apenas um ou dois times terem esse ambiente. É preciso que os 20 clubes da Série A tenham condições de pagar bem e segurar seus profissionais, parar de demitir treinadores a todo instante e se recusar a vender seus melhores jogadores ou promessas para bancar contas atrasadas ou para não deixar as dívidas aumentarem. Há muito mais nesse caminho.

Continua após a publicidade

Ocorre que nossos dirigentes são míopes nesse sentido. Nem todos, mas a maioria. Olham para o próprio umbigo e estão satisfeitos com o que enxergam. Não pensam globalmente. Querem que o outro se dane. Um exemplo concreto é quando batemos palmas para o futebol inglês e não, particularmente, para um clube específico da Inglaterra. Gostamos do futebol do país do Rei Charles III. O Brasil tem esse desafio e não consegue avançar nele. De nada vale o Flamengo ser gigante e os seus adversários não.

O atacante Ângelo, do Santos, está prestes a ser vendido para o Chelsea. Ele quer ir embora por uma série de motivos, um deles é porque não vê futuro no futebol brasileiro, com torcidas reclamando de tudo, salários atrasados, elencos fracos, gramados ruins, calendário desumano e todas as mazelas que conhecemos. Muitos jogadores em sua idade, 18 anos, pensam da mesma forma. Quanto mais cedo pegar o avião, melhor.

É preciso olhar além da ponta da nariz, portanto. A criação de uma liga pode ajudar nisso, aliás, deve ser o primeiro passo, de modo a colocar todos os clubes mais próximos uns dos outros. Encontrar maneiras de pagar as contas e guardar dinheiro. Formar e não precisar vender desesperadamente seus talentos por dinheiro de café. Se aproximar uns dos outros e trocar experiências. Acabar com as picuinhas.

Mas nada disso se vê no futebol brasileiro por parte dos seus gestores. Cada um administra para a sua própria bandeira A hipocrisia reina. O treinador está sempre na corda bamba. Os atletas são acuados. Os estádios, embora bons, ainda carecem de mais cuidados. A arbitragem é ruim. O VAR não funciona. Mas as entidades empurram tudo isso para debaixo do tapete. Somos, então, todos hipócritas com o futebol.