Suárez ouve gritos de “fica” após marcar três gols e ajudar o Grêmio a liquidar o Botafogo no Rio

Quando o Grêmio contratou Luis Suárez, jurei para mim mesmo que iria vê-lo jogar no Brasil. Já vi muitos jogadores lendários em campo, brasileiros, sul-americanos e europeus, mas queria ver o atacante uruguaio em ação no futebol nacional. Passado um ano e depois desses três gols que ele fez contra o Botafogo no Rio, não tenho dúvidas de que estava certo. Invejo a torcida do Grêmio e quem mais teve esse privilégio de ver Suárez em Porto Alegre e em outros estádios do País.

Suárez liquidou o Botafogo e suas pretensões de dar uma boa resposta ao torcedor do time nesta reta final de Brasileirão. A rodada conspirava para ajudar o time de General Severiano, mas Suárez mudou tudo. Em menos de 15 dias, o Botafogo tomou duas viradas acachapantes depois de estar vencendo por três gols, e ambas pelo mesmo placra: 4 a 3. A primeira foi contra o Palmeiras, também em casa, e nesta quinta-feira apanhou do Grêmio. Foram duas viradas vergonhosas para o time que ainda lidera o Brasileirão, mas que viu sua vantagem derreter nas últimas rodadas.

Luis Suáres comemora um dos seus três gols na vitória do Grêmio por 4 a 3 sobre o líder Botafogo no Rio Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Endrick matou o Botafogo, com dois gols e uma assistência, e agora Suárez fez o mesmo. A torcida do time carioca estava tão irritada após a derrota que, além de atirar objetos para dentro do campo, ovacionou o atacante adversário que acabava de ficar com a bola da disputa pelo tanto que jogou.

Suárez está de malas prontas para o futebol dos EUA, para refazer sua parceria com Messi no Inter Miami. A mesma parceria que tinha dos tempos de Barcelona. Antes de ir embora, como ele mesmo falou, vai desfrutando do futebol brasileiro. Ele foi bem recebido no Brasil e se mostrou um profissional bastante consciente do seu trabalho, respeitoso com nossa gente e dedicado ao contrato que assinou.

O Grêmio volta a figurar em segundo lugar na tabela, empurrando o Palmeiras para terceiro colocado, muito graças ao seu camisa 9. Os três times têm 59 pontos, mas o Botafogo continua com uma partida a menos. Não há reconhecimento maior no futebol quando a torcida do seu clube pede aos gritos para você ficar. “Fica, Suárez”, berrou o gremista ao fim da vitória sobre o rival do Rio, encerrando a 33ª rodada.

Em uma temporada, o jogador uruguaio marcou história no futebol do Grêmio e brasileiro como muitos outros não conseguiram em mais tempo. Bom para o clube gaúcho, para Renato Gaúcho, que pode contar com o atacante, e para a torcida de Porto Alegre, que desfrutou e ainda vai desfrutar um pouco mais do talento desse grande atleta. Com os três gols desta quinta, Suárez chega aos 14 na competição, atrás de Paulinho, do Atlético-MG, com 17, e Tiquinho Soares, do Botafogo, com 16.