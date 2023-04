Tolerância zero da arbitragem vai calar técnicos chatos e atletas donos da verdade no futebol

Sou do time dos que pensam que alguma coisa deveria ser feita para coibir a reclamação de jogadores, técnicos, auxiliares, massagistas e até reservas à beira do gramado contra a arbitragem, como acontece no Brasileirão 2023. Estava insuportável. Até de lateral no meio de campo a turma do ‘mimimi’ estava chorando. Reclama-se de tudo no futebol brasileiro. Gente chata. O cara estava do outro lado do campo, mas tinha certeza absoluta de que a bola era do seu time, de que não foi pênalti ou de que o atacante não estava impedido.

Digo isso sem vestir nenhuma camisa. Todos os times agem da mesma forma. O resultado foi um festival de cartões na primeira rodada do Brasileirão e a expulsão do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Vale ressaltar que todos os clubes foram previamente avisados pela Comissão de Arbitragem da CBF. Se o recado chegou aos jogadores, isso é outro assunto. Não sei dizer. Pelo tanto que reclamaram, não chegou nem na comissão técnica.

Jovens árbitros estão sendo formados, até na Copinha, para não aceitar tanta reclamação dentro de campo: tolerância zero Foto: Werther Santana / Estadão

Mas como tudo no Brasil só funciona na base da ‘borrada”, precisou ter 21 cartões só por reclamação para dar o aviso corretamente. Lembro quando foi feita a lei para o uso do cinto de segurança nos carros. Ninguém levava a sério. Até que a multa começou a pesar no bolso do motorista. Teve gente que pintou o cinto na camisa, feito a camisa do Vasco, para enganar a Polícia Rodoviária.

No futebol, já se tentou de tudo para brecar a reclamação. Mas ela não para. Só aumenta. Basta o árbitro apitar o começo da partida para ele ser massacrado pelos dois lados em todas as suas decisões. E olha que não sou um defensor da arbitragem do futebol brasileiro. Aliás, sou um grande crítico dela. Detesto o VAR, ou melhor, a turma que opera o árbitro de vídeo.

Está insuportável ver tantos marmanjos reclamando de tudo. O problema disso é que a nova determinação vai punir também aqueles que têm razão. Ou seja, se o árbitro errar, como erra de montão, ele não poderá ser cobrado, a não ser no dia seguinte pelos seus superiores, pela mãe que viu o jogo na TV ou pelos caras do VAR, passando dicas após ver as imagens ao vivo. Mesmo assim, ainda penso ser melhor dessa forma do que com tantas reclamações o tempo todo.

Para que isso dê certo, no entanto, é preciso que os árbitros não sejam arrogantes nem donos da verdade. Porque eles não são. Erram pra burro. Não é uma questão de 8 ou 80, outro problema comum quando essas medidas são tomadas. É preciso explicar direitinho para os assopradores como trabalhar. É preciso entender e fazer uma leitura correta do cenário e do que está acontecendo no campo.

Por mim, o quarto árbitro deveria ser eliminado do jogo a não ser para as alterações. Eles são alvos de muitos xingamentos e, na maioria das vezes, não têm nada a ver com o que ocorre dentro de campo.

É preciso, sim, educar jogadores e treinadores falastrões. O futebol brasileiro está repleto deles, mesmo os que vêm de fora, como Abel Ferreira, que amargou sua sétima expulsão desde que chegou ao Brasil. É muita coisa. Ele precisa ser mais inteligente e menos reclamão. Simples assim.

Não tiro dos treinadores o direito de reclamar. Nem dos jogadores. Não há futebol sem isso. Mas está demais. E o jogo para muitas vezes por causa dessas choradeiras. O árbitro fica o tempo todo tendo de se explicar e pedindo para que todos se afastem dele. A esperança é que tudo isso melhore com essa tolerância zero. Já não era sem tempo de que alguma coisa fosse feita. Se vai dar certo, não sabemos. Teremos de aguardar, por ora, a segunda rodada do Brasileirão e a terceira, a quarta...