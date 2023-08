Torcedor espera que Flamengo não caia de rendimento após caso Pedro e cobra resposta de Sampaoli

O torcedor espera que o Flamengo não pague em campo pelos problemas provocados pelo preparador físico Pablo Fernandes ao dar um soco na boca do atacante Pedro e ter o caso levado para uma delegacia de polícia, em Minas Gerais, com a testemunhas de outros atletas do time, B.0., um domingo cheio de reuniões até a demissão do agressor, homem de confiança do técnico Jorge Sampaoli, de quem a torcida espera controle e resposta imediata. O lamentável episódio aconteceu após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG.

Parece que haverá consequências. Pedro não apareceu para treinar nesta segunda-feira. Não foi liberado nem informou o motivo de sua ausência. Ele começa a forçar a barra para deixar o clube. Certamente foi orientado por agentes e advogados. O que poderia ser um começo de semana mais tranquilo, começa dando pinta de que não será. Ele será punido no caso do preparador físico porque se recusou a fazer parte dos alongamentos, motivo que justificou Pablo para dar o soco. E agora terá nova conversa com a direção e com o treinador por sua falta. Se ele já não vinha jogando, agora deverá ter menos chances. O resultado disso é um só: Pedro deixar o Flamengo.

Depois dessa confusão criada dentro do seu próprio vestiário, o Flamengo terá de responder à altura dentro de campo, a fim de manter a boa fase que vinha mostrando antes de toda essa confusão. Nesta semana, tem jogo importante pela Libertadores contra o Olimpia, na quinta-feira. Será no Maracanã. Vale pela fase de mata-mata da competição. O time também mostrava uma corrida interessante atrás do líder do Brasileirão, o Botafogo. Ocupa a segunda colocação. E foi bem diante do Grêmio na primeira partida em busca de vaga na final da Copa do Brasil. Não pode perder isso.

Sampaoli terá de administrar o Flamengo dentro de campo após a confusão envolvendo seu preparador físico, Pablo Fernandez, e Pedro Foto: Sergio Moraes / Reuters

O desafio de Sampaoli é segurar o elenco focado. O grupo, a maior parte, se juntou a Pedro no episódio. A diretoria demitiu o agressor e espera com isso colocar uma pedra no assunto. Mas a falta do atacante ao treino nesta segunda mostra que as feridas estão abertas. Sangrando. Reuniões devem ser feitas com o elenco e comissão técnica ao longo do dia, de modo a tentar aparar arestas e seguir.

Sampaoli, em princípio, aceitou a demissão do amigo calado. Mas ele também não tomaria atitude em semana se Libertadores e antes de uma possível final de Copa do Brasil. Ele precisa de conquistas no currículo. Não sei se ficará no clube depois desta temporada, mesmo tendo contrato. Por ora, Sampaoli permanece. Ele espera também pelo comportamento dos jogadores.