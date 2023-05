Torcida do Corinthians expulsa Cuca por estupro e age com homofobia contra o São Paulo. Não dá, né?

Está tudo errado no Corinthians e não é somente dentro de campo. Como uma torcida que pede a saída de Cuca porque ele foi acusado e condenado no passado de cometer um estupro pode provocar com cantos homofóbicos contra jogadores rivais dentro de seu estádio, como aconteceu no clássico desse domingo com o São Paulo? O jogo foi em Itaquera e, após essas provocações, o árbitro parou a partida por alguns minutos.

No placar eletrônico da Neo Química Arena, avisos contra esse tipo de comportamento foram pedidos antes, durante e depois do jogo. Mesmo assim, a torcida não atendeu.

Jogadores do Corinthians comemoraram com a torcida na Neo Química Arena gol diante do São Paulo Foto: Alex Silva / Estadão

Então, num dia os torcedores do Corinthians pedem a saída de Cuca e no outro fazem provocações preconceituosas, racistas e homofóbicas. Não tem sentido. Contra o São Paulo pode? Não. Não pode. Não pode da mesma forma que a torcida entendeu que não deveria permitir a continuação de Cuca por estupro.

O fato é que o comportamento da torcida do Corinthians é dúbio. Uma hora ela condena. Outra hora é provoca. O passado de Cuca foi condenado, mas o time do São Paulo foi chamado com ofensas homofóbicas. Tem muita coisa errada nisso. Não pode passar batido.

O clube fez a sua parte, é bom que isso fique claro. Pediu para que isso não acontecesse. Mas aconteceu. O clube deve ser responsável pelo que ocorre em seu estádio. O torcedor só faz isso porque sabe que não terá punição. Não houve nenhum preso na Neo Química Arena.. Foi uma manifestação coletiva. Então, se ninguém foi responsabilizado, quem paga o pato? Só pode ser o clube. Punição para o Corinthians: perda de mando, jogos com portões fechados, perda de ponto, exclusão do campeonato.

Enquanto esses problemas não forem levados com mais seriedade pelos gestores do futebol, CBF, federações Estaduais e clubes, nada vai mudar. Vida que segue.

Continua após a publicidade

Não adianta mais empurrar a sujeira para debaixo do tapete. O torcedor nas redes sociais está cobrando os corintianos por esses comportamentos antagônicos, sem coerência, hipócrita até. Você não pode estar dos dois lados da calçada. Se é contra racismo e contra o clube ter um treinador ou jogador condenado por estupro, não pode ter cânticos homofóbicos.

Volto a afirmar: os torneios devem começar com regras mais claras e punitivas nos seus regulamentos. Fez isso, paga dessa maneira. Repetiu o comportamento, dobra a pena. Mas parece que ninguém tem coragem de fazer isso. Só se discute dinheiro ou cotas ou vantagens financeiras. A punição é necessária para que todos entendam. Não sou pela punição, mas estamos nessa ‘educação’ há 20 anos ou mais.

De imediato, o que dá para fazer é o árbitro registrar na súmula do clássico e o STJD julgar nesta semana ainda. Rapidinho para dar o exemplo. Cortar na raiz. Mostra que há alguma coisa mudando. E condenar com a perda de mando de uma ou três partidas o clube anfitrião. Se cair no esquecimento, daqui a um mês pode acontecer de novo, em outro estádio, com outra torcida, dentro ou fora de São Paulo.