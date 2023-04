Torcida organizada sai em defesa do Palmeiras, promete apoio irrestrito no Allianz e confia na taça

A torcida organizada Mancha Verde saiu nesta segunda-feira em defesa do Palmeiras após a derrota para o Água Santa por 2 a 1 na primeira partida da final do Paulistão. Os seguidores do time continuam ao lado do time e do técnico Abel Ferreira e não mostra a confiança abalada após o tropeço em Barueri. O Palmeiras perdeu sua invencibilidade no Estadual. Em compensação, o garoto Endrick voltou a marcar um gol, quebrando o jejum da temporada.

Para ganhar o Paulistão de novo, a exemplo do que aconteceu no ano passada, o Palmeiras precisa ganhar por dois gols de diferença. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Vitória ou empate no Allianz Parque, domingo, dá ao time de Diadema o inédito título estadual. Abel estava uma fera por dentro na entrevista após a derrota. Mas segurou a onda, disse que se não ganhar domingo, “passaremos vergonha” e assumiu a responsabilidade pelo fracasso fora de casa.

“Nós seguimos acreditando e confiando plenamente no técnico Abel Ferreira, em sua comissão técnica e em todos os jogadores do elenco”, escreveu a maior torcida do time. Isso mostra que o Palmeiras tem crédito com a torcida. Em outras épocas, a cobrança seria insuportável. Para se ter uma comparação, torcedores do Corinthians invadiram recentemente o CT do time de Itaquera após eliminação no Estadual e nesta segunda também seguidores do São Paulo estiveram no CT na Barra Funda para uma conversa com elenco, treinador e diretoria.

Jogadores do Água Santa festejam um dos gols da vitória do time sobre o Palmeiras na Arena Barueri Foto: Werther Santana / Estadão





CARTA DE APOIO AOS JOGADORES E À COMISSÃO TÉCNICA

A derrota no jogo de ida da final do Paulista não há de ser nada além de um tropeço circunstancial, do tipo a que estão sujeitos todos os gigantes. Porque um time campeão se faz de longas séries invictas, mas também de derrotas que, se assimiladas com a devida seriedade, forjam o caráter de jogadores e torcedores.

Ao longo de sua história gloriosa, o Palmeiras reverteu inúmeras situações como a que se coloca agora: Paulista/1993, Copa do Brasil/1998, Libertadores/1999, Copa do Brasil/2015, Paulista/2022 – isso só para citar alguns exemplos de finais das últimas décadas.

Nós seguimos acreditando e confiando plenamente no técnico Abel Ferreira, em sua comissão técnica e em todos os jogadores do elenco. Temos plena convicção de que é possível reconstruir a jornada inabalável do Paulista/2023.

E acreditamos, acima de tudo, no poder do nosso estádio e na força de uma torcida que sabe fazer festas como nenhuma outra. Vamos fazer no domingo o maior Corredor Alviverde de todos os tempos, conduzindo o time desde o CT até o Allianz Parque. Vamos fazer a diferença dentro e fora de campo. Vamos colocar a nossa alma na arquibancada e cantar sem parar para empurrar o time. Vamos buscar o que é nosso!

PORQUE NÓS SOMOS A SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS!

Diretoria Mancha Alvi Verde