Onda de desconfiança cresce em relação a atletas e esquema de apostas: um alvo está em suas costas

Uma onda de desconfiança cresce no esporte brasileiro, principalmente no futebol, sobre o envolvimento de atletas em manipulação de resultados e ações dentro das quatro linhas. O sinal de alerta já foi acionado e ele é perigoso. As investigações feitas pelo Ministério Público de Goiás, com o envolvimento de alguns jogadores de futebol como Bauermann, zagueiro do Santos, suspeito de participar de armações de apostas durante jogos do Brasileirão passado, não podem colocar, em hipótese alguma, um alvo nas costas de todos os jogadores de futebol e esportistas de modo geral.

Essa onda de desconfiança cresce a cada erro de um jogador em campo. E isso não pode acontecer. As redes sociais começam a ‘brincar’ com o fato. E isso não pode acontecer. O assunto é sério e requer atenção de todos nós que estamos no esporte, como profissionais ou simplesmente como torcedores e apaixonados que somos.

Sites de apostas ainda não têm regulamentação para operar fisicamente no Brasil: todos eles têm sedes no exterior Foto: Felipe Rau / Estadão

O futebol, assim como todas as modalidades esportivas no Brasil, não está sob suspeita de armação nas casas de apostas. É preciso deixar isso bem claro quando a gente acompanhar pela TV ou num estádio um chute mal dado, um escanteio entregue, uma bola mandada para a lateral, um cartão recebido, um pênalti cometido ou mesmo uma engrossada em campo durante os 90 minutos. Tudo isso sempre aconteceu no futebol. Erros são comuns no esporte.

Os atletas são inocentes até que se prove o contrário e não podemos perder isso de foco. Jamais. O estafe de Gabriel Menino, do Palmeiras, por exemplo, disse que vai processar quem duvidar dele e insinuar qualquer tipo de envolvimento de suas ações em campo com manipulação para ajudar apostadores criminosos em troca de dinheiro fácil. Ele está certo. Não há brecha para esse tipo de insinuação nem em brincadeira. É leviano desconfiar dos nossos atletas.

Da mesma forma, o ex-tenista Fernando Meligeni respondeu a provocações nas redes de apostadores que condenaram o seu sobrinho, Felipe Meligeni, após ele ter perdido um jogo para o húngaro Fabian Marozsan.

Os clubes precisam tomar a frente nessa discussão de modo a proteger seus jogadores de falsas acusações, brincadeiras provocativas e comentários maldosos nesse sentido. Não sei se isso é possível e como fazer. Mas o torcedor precisa acreditar nos atletas de suas equipes e no futebol, de modo geral, na certeza de que todos ali dentro das quatro linhas estão fazendo seu trabalho da melhor maneira. E entregar para os órgãos competentes as investigações quando elas forem necessárias.

Esse freio precisa ser acionado urgentemente, com riscos de linchamentos virtuais ou até mesmo em vias de fato caso algumas dessas suspeitas sejam levantadas de forma leviana. É preciso trabalhar com a verdade, confiar nas apurações, não julgar e acreditar na seriedade de nossos jogadores e clubes. O torcedor não vai parar de reclamar, mas ele não pode desconfiar da honestidade dos jogadores. São os criminosos que estão envolvidos no esquema.

A arbitragem também entra nessa condição. Os torcedores sempre desconfiaram dos árbitros logo na escolha deles antes de a bola rolar. Não se pode fazer disso uma frente de batalha em todo lance marcado pelo juiz ou pelo VAR. O futebol sempre foi assim, desde os tempos em que a mãe do árbitro era ‘ovacionada’ quando ele pisava no gramado.

O futebol brasileiro já teve a Máfia do Apito com denúncias, investigações e condenações. Não pode passar disso. Esse é o trâmite. O torcedor não pode pegar essa onda de desconfiança e surfar nela como se tudo e todos estivessem contaminados. Porque isso não é verdade.