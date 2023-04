Vasco não desiste de jogar no Maracanã, embora, por ora, não vai inviabilizar o estádio na Justiça

O Vasco não vai desistir do Maracanã. A luta do clube agora é na Justiça para que ela determine que o governo do Rio de Janeiro aceite sua proposta e torne nula a renovação feita sem concorrência para o uso do estádio por Flamengo e Fluminense por mais seis meses, como deve ser anunciado nesta quarta-feira. O Vasco tenta desde 2021 entrar no consórcio que assumiu o Maracanã para jogar no estádio, uma vez que o governo do Rio admite não ter dinheiro para sua manutenção e gestão.

Desde 2019, Flamengo e Fluminense assumiram o Maracanã “provisoriamente” até que uma licitação saísse para seu uso. Isso nunca aconteceu. Os contratos com a dupla Fla-Flu foram sendo renovados a cada seis meses, como reza a regra do Termo de Permissão de Uso (TPU). É a sétima vez que o governo do Rio de Janeiro assina a documentação de parceria com os dois rivais do Vasco.

Contra o Palmeiras, Vasco mandou seu jogo no Maracanã e teve de pagar R$ 250 mil para o uso do estádio Foto: Pedro Kirilos / Estadão

A tentativa do clube de São Januário com o governo local tem tempo, sempre, segundo pessoas ligadas ao próprio clube, com a falsa promessa de rever o acordo e abrir caminho para uma licitação do uso do Maracanã. Mas isso nunca aconteceu. Em uma dessas tentativas, o Vasco se dispôs a aceitar jogar no estádio nas brechas deixadas por Flamengo e Fluminense em seus respectivos calendários.

Antes disso, a intenção do clube era oferecer 30 jogos para mandos do Flamengo, 20 para mandos do Fluminense e apenas 15 para o time atualmente comando pelo técnico Barbieri durante a temporada. Depois de ficar sem respostas, o Vasco aceitou não mudar as datas e quantidades de partidas de seus rivais e se encaixar nos dias vagos do estádio. Comprometeu-se ainda a bancar o gramado do campo em parceria com dois pesos pesados da construção e gestão de arenas de futebol no Brasil e na Europa, como a WTorre, a mesma que administra o Allianz Parque, do Palmeiras, em São Paulo.

Nos bastidores, o Flamengo teria ficado assustado com a força do Vasco nessa empreitada de assumir ou dividir o Maracanã, de modo a ganhar mais tempo com pedido de vistas da negociação por parte de “conhecidos” que estavam no processo a fim de também mudar sua estratégia. Com isso, o clube da Gávea teria costurado mais uma renovação de TPU para mais 180 dias.

A decisão esfria as pretensões do Vasco, embora não acabe com elas. O clube cruzmaltino, por ora, não vai inviabilizar as partidas de futebol no Maracanã com liminares e decisões judiciais que possa pedir e impedir o uso do estádio público. Não é isso o que o clube quer. Sua diretoria espera que esse novo acordo seja impugnado para que se abra uma licitação com os interessados em usar e gerir o estádio. O que o Vasco quer é entregar o seu envelope com sua oferta financeira.

Nem isso o clube conseguiu nesses meses em que tenta levar suas partidas para o estádio. Nas vezes em que mandou jogos no Maracanã, teve de pagar até R$ 250 mil. O valor inicial para todos os clubes do Rio para usar o estádio quando o primeiro acordo foi feito com Flamengo e Fluminense era de R$ 90 mil por partida.

Em sua empreitada com o governo do Rio de Janeiro e com os responsáveis pela renovação do Termo de Permissão de Uso do Maracanã, o Vasco foi ironizado pelo fato de colocar apenas 19 mil pessoas em suas partidas em São Januário. Mas vale lembrar que a capacidade do estádio é de 20 mil lugares, portanto, quase lotação máxima.

Flamengo e Fluminense assumiram o estádio em uma época em que não havia atividade por causa da pandemia da covid-19. Assumiram o Maracanã quando o governo estava quebrado com seus atores sendo trocados. Ninguém mais queria o local. Havia muita despesa para bancar e o Estado não tinha dinheiro ou não queria assumir os gastos de futebol. Era para ficar por seis meses sob a gestão de Fla e Flu. Esse é o prazo estipulado do TPU.

Ocorre que esse prazo se estendeu e outros seis acordos iguais a ele foram assinados automaticamente, sem consultar outros interessados nem abrir uma licitação para uso do estádio como manda a lei. O ‘cheirinho’ é de uma espécie de agradecimento do governo estadual a Flamengo e Fluminense quando ninguém mais queria assumir o Maracanã. Agora, o Vasco vai insistir na Justiça porque acredita que ela sabe exatamente o que está fazendo e quais são os caminhos legais para essa situação. Por ora, os jogos do time serão mandados em São Januário. Mesmo se conseguir ter o Maracanã, ainda vai usar sua Casa para fazer algumas partidas da temporada. Usar o Maracanã abre espaço para mais torcedores nos jogos e, claro, mais renda nas bilheterias.