Vinicius Junior já tem o mesmo tamanho de Neymar aos olhos da Europa, como mostrou o Fifa The Best

Vinicius Junior já é do tamanho de Neymar aos olhos da Europa. Isso ficou comprovado com a votação de treinadores, capitães de seleções e jornalistas na eleição do melhor do mundo da Fifa, vencida por Lionel Messi. O garoto que começou a jogar em São Gonçalo e custou para que Tite o colocasse na seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar teve os mesmos três votos no Fifa The Best que seu compatriota de PSG.

Na entrelinhas da votação, é fácil entender que enquanto Neymar encolhe, Vini Jr cresce na opinião dos profissionais que fazem o futebol no Velho Continente, envolvendo todas as principais ligas.

Vinicius Junior em jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu: atacante tem jogador melhor do que Neymar Foto: Oscar Pozo / AFP

Os votos ainda não fizeram diferença para o jogador do Real Madrid, mas é o começo de uma era que pode colocá-lo na briga em breve. Nesta temporada, por exemplo, Vini Jr já é mais relevante do que seu companheiro de clube Benzema, que estava entre os três melhores do mundo. Vini, com seu sorriso largo e bom futebol, vai ganhando fãs dentro de campo.

Há que se considerar também que todos os três votos de Neymar foram dados por ‘parças’ do jogador. Thiago Silva e Tite votaram em Neymar numa clara exibição de companheirismo de seleção. Messi também votou em Neymar. O argentino é amigo do brasileiro desde os tempos de Barcelona. Pode-se entender também a escolha de Messi como um voto útil e que não lhe oferecesse qualquer perigo na escolha contra Benzema e Mbappé.

Vini Jr teve três votos de personagens que não têm nenhum vínculo com o jogador a não ser a admiração pelo que ele já faz em campo. O principal deles foi Salah, capitão da seleção do Egito e jogador de destaque do Liverpool. Os outros dois votos ao brasileiro foram dados por jornalistas credenciados por seus respectivos países: Emmanuel Gustave Samnick, de Camarões, e Crofton Utukana, das Ilhas Salomão.

Não há disputa pessoal entre Vini Jr e Neymar. Os dois são amigos e jogadores da seleção. O atacante do Real Madrid deve estar na lista de Ramón para a primeira partida amistosa do Brasil nesta temporada, que vai acontecer em março. Neymar está machucado e ainda não decidiu se vai continuar servindo a seleção. Ele disse no ano passado que a Copa do Catar poderia ser sua última e, por isso, não teria mais interesse em voltar a atuar pelo Brasil. Ele terá de decidir isso em breve.

É inegável, no entanto, que Neymar fica para trás até mesmo no entendimento popular de melhor jogador brasileiro em ação, dentro ou fora do País. Ele nunca foi amado por todos, mas sempre houve consenso de que Neymar era o melhor jogador brasileiro em atividade. Essa certeza não existe mais. Vini Jr aparece para desbancá-lo.

Enquanto o atacante do Real Madrid aponta seu nariz para cima, Neymar tem o nariz apontado para baixo. São contusões, fracassos, desconfianças e intrigas com colegas de PSG, como o próprio Mbappé, além da derrota que o Brasil teve na Copa do Catar.

De alguma forma, Neymar deve preparar sua saída de cena nesse quesito de jogador mais admirado ou melhor em ação e abrir caminho para Vinicius Junior. Ele, na verdade, nem precisaria fazer nada disso, porque esse caminho já está pavimentado para o jovem jogador que deixou o Flamengo para iluminar o Real Madrid, também muito mais relevante do que o PSG, onde está Neymar.

O camisa 10 do Brasil não está morto para o futebol, mas suas decisões têm mostrado que ele está sem foco e cada vez mais longe de ganhar o coração da Europa.