Vítor Pereira anda na corda bamba no Fla: torcida se divide, jogadores apoiam e diretoria avalia

Há um Cristo no Flamengo e ele é Vítor Pereira. O treinador português é apontado por não fazer esse Flamengo jogar como a torcida esperava nesta temporada, na Supercopa do Brasil, no Mundial de Clubes e agora na Recopa, três competições que o time do ano passado, sob o comando de Dorival Júnior, se credenciou para disputar.

Vítor deixou o Corinthians para assumir um Flamengo que rodava bem. Para ele, foi um ótimo negócio. Em menos de dois meses, seu trabalho começa a ser questionado. O Olé do Brasil brincou com o treinador português: entenda por que Vítor Pereira é o melhor treinador do Brasil. E pontua suas qualidades: estrategista, gestor de grupo, gestor financeiro (você sabe quanto ele tem no banco?), tem palavra, botou o poderoso Real Madrid para esperar, genro dedicado e faz o Brasil inteiro feliz. Claro, não passa de uma brincadeira, característica do perfil.

Vítor Pereira comanda treino do Flamengo na Mundial de Clubes da Fifa, no Marrocos: treinador começa a ser mais cobrado Foto: Andrew Boyers / REUTERS

Ocorre que Vítor Pereira divide as opiniões de especialistas brasileiros e torcedores flamenguistas nas redes sociais. Boa parte ainda entende que o tempo é o grande aliado para o treinador, que, com o passar dos meses, dará um jeito legal no time, descobrindo novas formas de atuar e fazendo o Fla mais competitivo dado o elenco que tem.

A bronca ocorre um dia após o Flamengo perder por 1 a 0 para o Del Valle na partida de ida da Recopa, uma dessas taças que o rubro-negro tinha para disputar. Jogou na altitude de 2.800 metros e até que o resultado não foi tão ruim assim. Poderia ter sido pior. É possível virar no Rio, como ocorreu em 2019, após empate na ida.

Vítor Pereira sofre no Flamengo parte do que sofria no Corinthians, mas agora sem o fato de ser um treinador português recém-chegando ao Brasil na esteira de outros patrícios, como Jorge Jesus e Abel Ferreira, que encantaram e encantam no futebol brasileiro. Ele foi mantido até o fim do seu contrato no clube paulista antes de se acertar com o rival do Rio.

Mas é inegável que há muitas críticas ao seu trabalho. As evoluções propostas não estão sendo notadas em campo. O time parece sem padrão, ou lento demais, e sem opções para mudar esse desenho. As disputas perdidas não poderiam ser um parâmetro para avaliar Vítor Pereira nesse começo no clube, mas sabemos que elas são porque é assim que os dirigentes pensam. O Campeonato Carioca pode ser um ponto importante, mesmo a despeito de sua fragilidade.

Há uma situação a ser levada em consideração: a torcida anda demitindo treinador. Vítor Pereira não pode se deixar cair nesse vale de críticas externas sem reagir. A boa notícia é que os jogadores estariam ao seu lado, como nas declarações de Gabigol para deixá-lo trabalhar, uma espécie de bordão entre alguns torcedores também nas redes. Por ora, a diretoria conversa, observa e aguarda. Vítor já anda na corda bamba.