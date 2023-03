Vítor Pereira ouve coro de ‘burro’ mais alto do que em vezes anteriores e frustra todos no Flamengo

Parece que virou piada pronta as decisões perdidas do Flamengo sob o comando de Vítor Pereira. As derrotas em partidas que valem alguma coisa começam a incomodar a todos na Gávea, de dirigentes a jogadores, passando, claro, pela torcida. Frustrados, os flamenguistas chamaram o treinador português de “burro” em coro mais alto do que em vezes anteriores. O time aceitou a virada por 2 a 1 diante do Fluminense na decisão da Taça Guanabara.

A bem da verdade, a conquista vale pouco perto das ambições do Flamengo na temporada. Ocorre que a derrota não vem sozinha. Ela acumula outras três decisões perdidas: Supercopa, Mundial de Clubes e Recopa. Em todas elas, Vítor Pereira teve de se defender e explicar os maus resultados.

Vítor Pereira tem dificuldades para acertar o Flamengo: treinador português perde Taça Guanabara para o Flu Foto: Sergio Moraes / REUTERS

Por ora, nada deve acontecer em relação à permanência do treinador no comando do time. Seu trabalho é defendido por quem manda e decide no Flamengo. Isso não quer dizer que Vítor Pereira não esteja sendo reavaliado. No futebol, esse sentimento é constante. O Fla também já se acostumou a esse clima mais incerto em relação aos seus treinadores. Não deveria ser assim, mas é. Talvez apenas como Dorival Júnior a situação foi mais tranquila. Ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores.

Mas há muito mais do que apenas responsabilizar Vítor Pereira pelos fracassos. Qualquer mudança de treinador requer tempo para ajeitar o time. Não se deve esperar resultados imediatos apenas com a saída de um e a chegada de outro. Isso não existe no futebol. Vítor Pereira tem comentado sobre sua ideia de construir um Flamengo em bases sólidas, com opções claras de jogo. Leva tempo.

Trabalhar sob pressão é a vida de todo técnico. A diretoria ainda acredita no português. O título do Campeonato Carioca pode amenizar a crise.

Tem ainda a parcela de responsabilidade dos jogadores, que deveriam estar mais bem preparados para novos caminhos e mudanças. O elenco é bom. Não vejo corpo mole dos atletas, tampouco um racha entre jogadores e comissão técnica. VP tem a missão de fazer esse grupo jogar mais e melhor. Tem feito isso de forma acelerada. Mexe com brios e entendimentos em campo.

Continua após a publicidade

Não se sabe até hoje se Arrascaeta está 100% fisicamente ou se joga machucado. A torcida leva para o estádio toda a sua ambição e frustração também com os fracassos do ano. Há uma mistura de decepção e esperança. A mídia faz sua crítica. Condena na primeira impressão por vezes. Pode até não dar certo com VP, mas ainda penso que é preciso esperar um pouco mais.

Há jogadores no elenco que devem abrir vaga para outros. Marinho está de saída. O mercado é mais caro para o endinheirado Flamengo. Não sei se Vítor Pereira vai suportar novo fracasso no Estadual nem se a diretoria terá, de fato, toda a paciência que vem demonstrando com ele. A torcida, como se viu no Maracanã, vai perdeu a sua paciência com o treinador português.