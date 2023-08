Vitória magra do Corinthians em Itaquera pode não ser suficiente contra o Estudiantes na Argentina

Ao seu estilo, o Corinthians fez 1 a 0 no bom Estudiantes em Itaquera. Tem agora a partida de volta na Argentina. Quem passar vai para a semifinal da Sul-Americana. Penso que em seu estádio, o Estudiantes será muito mais ofensivo e perigoso, dividindo as bolas com mais vontade do que se viu em São Paulo, na casa corintiana. Não será nada fácil para o time de Luxemburgo se sustentar. O Corinthians vai bem nos primeiros 90 minutos e se complica nos outros 90. Foi assim contra o São Paulo na Copa do Brasil. Tende a ser assim diante do Estudiantes na Sul-Americana.

Mas essa ainda é outra história. O Corinthians se alimenta de garfada em garfada. É fato, no entanto, que poderia ter sido de mais. Os gols não marcados farão falta. Não dá para dar mole em competições sul-americanas, principalmente diante de rivais argentinos. De modo que, apesar da boa partida do time brasileiro, ele terá de saber se defender para continuar na disputa. É a competição mais legal para o time alvinegro, que não tinha esperança de nada e agora tem. O duelo decisivo está marcado para a próxima semana.

Gil festeja único gol da partida do Corinthians contra o Estudiantes em Itaquera pelas quartas da Copa Sul-Americana Foto: Nelson Almeida / AFP

No minuto 7 do jogo desta terça houve uma homenagem aos 7 torcedores mortos em acidente na estrada no domingo, depois do empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Estavam todos voltando para casa pela Rodovia Fernão Dias quando o ônibus perdeu os freios e virou na pista. Uma, duas, três vezes. A maioria se salvou. Sete corintianos morreram na tragédia que comoveu o futebol brasileiro. Foi uma merecida homenagem.

Na vitória diante do Estudiantes, o garoto Moscardo tomou conta do meio de campo e apareceu bem no ataque, mostrando-se também, além de um bom marcador, um volante moderno, da área à área. Teve malandragem para anular investidas do rival, categoria para jogar e muito gás para correr. Sem dúvida é a revelação da temporada. Ao menos uma delas. O setor defensivo funcionou bem, com Gil ainda fazendo o gol da vitória.

Até o “irritante” Yuri Alberto teve uma função no jogo: correr quando a bola era esticada para ele e fazer alguma coisa útil com ela. Desta vez, as jogadas apareceram. Ele continua errando mais do que acertando, mas não foi todo inútil. Luxemburgo ajeitou ‘a vida’ de tantos jogadores do elenco, podia muito bem dar uma mãozinha para o atacante também.

A vitória foi boa, mas ficou o sentimento de pequena. Há preocupação. Pena para o torcedor que esteve em Itaquera não ter visto um segundo ou terceiro gol. Chance teve. Eles vão fazer falta. Por ora, no entanto, o empate é do time brasileiro. É dessa forma, com a vantagem debaixo do braço, que o Corinthians deve pensar em sua preparação.

