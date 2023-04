WTorre não vende Allianz Parque para o Palmeiras por dinheiro nenhum; saiba por quê

A construtora Wtorre não vende o Allianz Parque para o Palmeiras por dinheiro nenhum. Pelo menos essa é a intenção. A empresa espera fazer valer o acordo com o clube até 2044, trinta anos depois de a arena ser inaugurada na Pompeia no lugar do Palestra Itália. Não vende por um único motivo: o Allianz é lucrativo demais para a WTorre. Os negócios no estádio vão de vento em popa em alguns segmentos, o maior deles é sua agenda de shows musicais.

Não há mais data livre para a atual temporada. Em 2024, já há quase todas as datas comprometidas. A estimava são de 20 shows e 30 partidas de futebol por ano. A Wtorre alia com o Palmeiras seus eventos com o time de Abel Ferreira, de modo a atender a necessidade da equpe de atuar dentro de sua casa, principalmente nos momentos mais agudos das competições, como foi a final do Paulistão domingo, para recorde de público de 41.444 pagantes no duelo com o Água Santa.

Allianz Parque: estádio do Palmeiras em jogo de 2020 do Brasileirão contra o Bragantino Foto: Daniel Teixeira / Estadão

Nas alamedas do Palmeiras, corre a notícia de que a presidente Leila Pereira poderia comprar o estádio ao fim do que seria seu segundo mandato, caso seja eleita para mais três anos no cargo. Ela nunca confirmou isso. Mas a informação já chegou também à WTorre. As partes também nunca teriam conversado sobre o assunto. O contrato assinado oito anos atrás continua valendo, com algumas pendências jurídicas sobre cadeiras e outros pontos. Mas nada que faça uma das partes tomar, por ora, decisão mais duras. Comprar o estádio seria um ‘presente’ da presidente ao clube.

Estima-se que o negócio Allianz Parque seja bom para as duas partes. Há 160 camarotes no estádio a R$ 550 mil cada um, totalizando arrecadação de R$ 88 milhões. O espaço já foi vendido por R$ 300 mil. Há dois camarotes vagos, destinados para atender pedidos excepcionais. Há restaurantes e salas de coworking, além de uma mega loja e tour quase que diário aos torcedores. E, claro, a agenda dos shows, com contratos assinados muitos antes, por exemplo, da definição do calendário do futebol.

Os promotores que cuidam desse business no Allianz são vorazes, de modo a não ter jeitinho nem para um lado nem para o outro. Um exemplo: o Coldplay cancelou suas apresentações na arena no ano passado para fazer nesta temporada no Morumbi. Mas a banda teve de bancar os compromissos com a WTorre e pagou tudo certinho, 100% do que havia sido combinado. Eram quatro shows.

Na parceria até 2044, o Palmeiras fica com 100% das receitas do futebol, fazendo o que bem entender no local para receber seus torcedores e rivais. Há ainda fatias para o clube de todos os outros negócios. Menores, mas há. Na decisão do Estadual com o Água Santa, o Palmeiras colocou no bolso R$ 3,5 milhões - foi o valor da renda bruta. E mais a premiação de R$ 5 milhões da Federação Paulista de Futebol. O Palmeiras é forte em sua casa.

Há um espaço de 7 mil cadeiras espalhadas pela arena que pertencem à WTorre. A empresa revende esses lugares no que batizou de Passaporte. No site oficial, todos os setores estão esgotados. O preço anual do assento individual, que não vale para shows, varia de R$ 3.700 a R$ 6.100.

No Balanço 2022 do Palmeiras, o Allianz Parque aparece com um valor venal de R$ 425 milhões. O clube faz uma vistoria geral no estádio todos os anos para saber sua depreciação após 12 meses de uso, assim como sua vida útil, que é de 60 anos estimada. Esse valor é contestado pela WTorre. Para a construtora, a arena não tem preço. E se tivesse, seria bem maior do que esse. Os negócios e o volume de arrecadação com o Allianz (que não são revelados) anualmente ‘jogam’ o valor real do estádio do Palmeiras lá para cima. Mas, por ora, não há qualquer interesse em vendê-lo. Depois de 2044, o Allianz Parque será integralmente do Palmeiras.