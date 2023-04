Róger Guedes comemora primeira vez marcando na Libertadores: ‘Estava na hora’

Róger Guedes viveu uma noite mágica pelo Corinthians, nesta quinta-feira, no Uruguai. O atacante balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, no histórico Estádio Centenário, em Montevidéu. Foi a primeira vez que o jogador marcou em uma partida de Copa Libertadores. Ao fim da partida, o camisa 10 comentou o feito.

“Foram meus primeiros gols na Libertadores, estava na hora, né? Fico muito feliz em poder ajudar a equipe e mais feliz ainda pela vitória fora de casa”, disse o atleta.

Após Balbuena abrir o placar para o Corinthians no fim do primeiro tempo, Róger Guedes fechou o caixão no segundo tempo. Logo aos 3, o atacante finalizou de primeira depois de receber ótimo passe de Fagner. O terceiro do time brasileiro foi uma pintura. A equipe de Fernando Lázaro fez linda troca de passes entre Fausto Vera, Yuri Alberto e Giuliano antes de a bola chegar para Guedes chutar de bico para o fundo das redes.

Camisa 10 marcou duas vezes na vitória contra o Liverpool-URU pela Libertadores Foto: Gastón Britos / EFE

“Meu primeiro gol foi uma belíssima jogada, a gente faz isso nos treinos e cobram da gente fazer nos jogos também. Ele (Fagner) foi feliz no passe e eu também é difícil pegar a bola daquele jeito. Brinquei também com o Giuliano que fazia tempo que ele não me dava assistência. Tenho que agradecer.”

Róger Guedes é o artilheiro do Corinthians na temporada, com dez gols em 14 jogos. O atacante é o artilheiro do Paulistão, com oito gols, empatado com Giuliano Galoppo, do São Paulo.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, dia 12, quando encara o Remo, em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Quatro dias depois, o time estreia no Brasileirão diante do Cruzeiro, na Neo Química Arena.