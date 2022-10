Rogério Ceni faz mais mal ou bem para o São Paulo ao não se livrar de sua história como goleiro?

Continua após a publicidade

A situação de Rogério Ceni deveria ser resolvida hoje. Um clube como o São Paulo não pode se fazer refém de um treinador como é do técnico e goleiro chamado de mito quando vestia a camisa 01. Nada contra Ceni e nada também contra o São Paulo. O que não me parece correto para uma gestão é conviver com tamanha indefinição e não poder andar em suas decisões até que o treinador dê sua resposta sobre a próxima temporada.

É isso o que está acontecendo no São Paulo. A diretoria se coloca de joelhos para a permanência do treinador. Ceni ouve tudo isso e não se posiciona, parecendo estar à espera de algo que ainda não chegou.

Rogério Ceni, treinador do São Paulo, que ainda não decidiu se fica ou se sai após a temporada Foto: Felipe Rau / Estadão

Desse ponto de vista, tenho dúvidas se Ceni faz mais bem ou mal ao São Paulo? O que ele pode estar esperando para definir seu futuro e também o do clube em 2023? Já está mais do que comprovado que os departamentos de futebol precisam de tempo para se programar e se preparar para as temporadas, revendo elencos, vendendo e comprando jogadores, reavaliando a folha de pagamento e pensando em metas. Há uma série de tarefas que envolvem a figura do treinador.

Duas situações me ocorrem. A primeira é saber se o São Paulo vai ou não conseguir vaga na Libertadores do ano que vem. Por ora, não tem. Em caso negativo, pode ser um empecilho para a permanência de Ceni. A segunda situação é ter uma nova oferta de emprego, no Brasil ou fora dele, mas penso que somente um contrato no exterior seria capaz de tirar o treinador do Morumbi, principalmente pelas juras de amor que ele sempre fez à bandeira do time. Seria incoerência da sua parte abandonar o barco para trabalhar em outra equipe no Brasil. Mas talvez “coerência” não seja uma qualidade aplicada ao futebol.

Esportivamente, Rogério Ceni é um treinador comum no São Paulo. Seu trabalho era melhor no Fortaleza e também no Flamengo. Treinar o São Paulo pode envolver muito mais paixões para ele do que simplesmente ser um comandante à beira do gramado. Então, Ceni tem de se livrar desses 25 anos de carreira no clube que ele carrega nos ombros. Ele não deve nada ao São Paulo. Isso ficou para trás. É preciso entender isso. Não tem de entregar nada sozinho.

Como treinador, ele é cobrado como qualquer outro jogador que se aventura na nova profissão. Paulo Roberto Falcão nunca foi compreendido no Inter na função de técnico como sua história de ídolo pedia. Então, ele tem de se livrar desses sentimentos que só atrapalham o seu trabalho. Outros já passaram por isso.

Se continuar assim, não tenho dúvidas de que ele faz mais mal do que bem ao time. Sua presença não pode ser temida. Tem de ser respeitada. Suas cobranças não podem ser maiores do que o elenco pode entregar. Para isso, é preciso melhorar e qualificar o grupo. Isso leva tempo. Ele começa a sofrer do mesmo mal que sofre Fernando Diniz. Erra muito mais do que acerta mesmo com boas ideias e conhecimento.

Nesta temporada, Ceni não evoluiu como se esperava dele. Amarga 13 empates somente no Brasileirão. Não fez o time andar para frente ou, se fez, o fez bem lentamente. Esperava-se mais com os jogadores que tem e os reforços que ganhou. Fracassou na Copa do Brasil e na Sul-americana. Ainda tem problemas no gol. Sua defesa deixa a desejar. O meio de campo não engrossa o caldo e o ataque depende de Calleri.

Não vejo o São Paulo com um padrão de jogo nem com jogadas bem tramadas nem com marcação forte. Muito disso tem a ver com a qualidade dos atletas, mas também com as orientações de Ceni. Do seu jeito de trabalhar.

Penso que há potencial no seu trabalho, mas ele precisa fazer mais do que vem entregando. Sua condição de ter de decidir se fica ou sai do clube é muito confortável. Não deveria ser assim. Não sei como a diretoria voltaria atrás em tudo o que já disse sobre o desejo da permanência de Ceni e de que jamais o demitiria. Isso não existe em clubes profissionais. As SAF não são administradas dessa forma. E estão certas. O futebol precisa ter menos sentimentalismo na gestão e no trabalho e mais entrega, metas e resultados. Mais profissionalismo. Olho para o São Paulo de Rogério Ceni e não vejo isso.