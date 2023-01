Sabella recebe alta após ficar quase uma semana internado em hospital

Vice-campeão da Copa do Mundo de 2014 como técnico da Argentina, Alejandro Sabella ficou quase uma semana internado em um hospital de Buenos Aires, mas já está em casa. Ele teria recebido alta na quarta-feira, mas a imprensa argentina ainda não tem conhecimento das razões médicas que levaram à internação.

A internação só se tornou publica quando Alejo, filho de Sabella, postou uma mensagem em sua conta no Twitter, na tarde de quarta-feira. "Meu velho (meu pai) recebeu alta. Obrigado", escreveu. Pouco depois, contou que o pai estava bem, assistindo à partida entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

Sabella, de 61 anos, foi internado no Hospital Italiano na quinta-feira passada, segundo a imprensa argentina. No fim do ano passado, ele sofreu um quadro de hipertensão e síndrome coronária aguda e precisou passar por uma angioplastia. Ele está sem trabalhar desde o fim da Copa.