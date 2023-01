São Paulo está perto de acerto com atacante do Boca Juniors

Chávez tem 25 anos e está no Boca desde 2014. Ele iniciou a carreira no Banfield e chega por indicação do técnico Edgardo Bauza. O clube ainda tenta contratar mais um jogador ainda nesta terça-feira, data limite para a contratação de atletas que jogam no exterior.

Bauza tem pedido diversas vezes a contratação de um atacante. Para piorar, além de Alan Kardec e Calleri terem deixado o clube, Ytalo sofreu uma grave lesão na partida contra o Corinthians, no último domingo, no Itaquerão, e não joga mais na temporada.

Atualmente, o treinador argentino conta apenas com Luiz Araújo e Gilberto para o ataque. O lateral-direito Buffarini, do San Lorenzo, ainda está nos planos. Recentemente, o clube tentou a contratação dos atacantes Hernan Barcos e de Diego Tardelli, mas as conversas esfriaram nos últimos dias.