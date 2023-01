Schumacher passa por 2ª cirurgia e apresenta melhora

Os médicos que tratam de Michael Schumacher disseram nesta terça-feira que o dono de sete títulos mundiais na Fórmula 1 apresentou uma melhora que permitiu submetê-lo a uma segunda operação, necessária em razão das lesões sofridas em um acidente ocorrido no último domingo, quando esquiava nos Alpes Franceses. Eles ressaltaram, porém, que ele ainda sofre com as graves lesões e corre riscosSchumacher estava esquiando com seu filho quando caiu e bateu com a cabeça em uma pedra. "Nós não podemos dizer que está fora de perigo, mas nós ganhamos algum tempo", disse Jean-François Payen, o médico responsável da unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário de Grenoble. "As próximas horas serão cruciais", destacou. "Ele tem hematomas por toda parte (do cérebro)", disse o médico Emmanuel Gay para descrever a situação de Schumacher. Mas ele acrescentou que os cirurgiões decidiram operar novamente o ex-piloto alemão depois que ele teve uma pequena melhora na última segunda-feira.Payen explicou também que Schumacher foi operado durante a noite, passando pela sua segunda cirurgia após o acidente no domingo, e exames realizados nesta terça-feira detectaram uma ligeira melhora.Os médicos não realizaram qualquer previsão nesta terça-feira sobre quando eles poderão tirar Schumacher do estado de coma induzido, que tem como objetivo aliviar a inflamação no cérebro. "Não podemos dizer mais nada sobre o seu futuro", disse Gerard Saillant, cirurgião e amigo da família do ex-piloto alemão.