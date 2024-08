A segunda parte do documentário “O Retorno de Simone Biles”, que mostra ao público um pouco mais da carreira e da vida particular da ginasta mais conhecida do planeta, já ganhou uma data de estreia. Depois da primeira parte, que apresentava a superação da atleta — sobretudo após os Jogos de Tóquio, em 2021, quando ela pausou a carreira para cuidar da saúde mental —, os novos episódios da obra trarão a participação de Biles nos Jogos de Paris, em que faturou quatro medalhas.

Produzidos pela Religion of Sports em associação com o Canal Olímpico e distribuídos globalmente pela Netflix, os dois episódios serão lançados no dia 25 de outubro.

PUBLICIDADE A segunda parte deve trazer, além dos Jogos Olímpicos de Paris — em que a atleta conquistou quatro medalhas e se isolou como a maior medalhista olímpica da modalidade —, o desempenho de Simone nas qualificatórias da competição, nas seletivas dos Estados Unidos. A obra promete ainda oferecer um “acesso íntimo” a ginasta durante sua passagem pela capital francesa. Entre os momentos marcantes, espera-se que seja exibida também a derrota de Simone Biles para Rebeca Andrade na final do solo e o pódio marcante em que a brasileira é reverenciada pelas adversárias.

Não seria a primeira vez que a ginasta do Brasil, que saiu da última edição dos Jogos também com quatro medalhas, aparece na minissérie de Biles. A norte-americana admite, nos episódios, que Rebeca Andrade era a adversária que mais a fazia sentir medo. As duas disputaram uma contra a outra em cinco finais olímpicas.

O minidocumentário “O Retorno de Simone Biles” conta com quatro episódios de 45 minutos. Dirigido por Katie Walsh, teve o lançamento de sua primeira parte feito em 18 de julho, pouco antes dos Jogos Olímpicos.