O Taiti venceu a Argentina por 4 a 3 nesta quinta-feira pela primeira rodada da Copa do Mundo. Para elucidar qualquer estranheza com a informação inicial, deve ser dito que se trata do Mundial de Futebol de Areia, disputado nos Emirados Árabes Unidos. Uma cena, ainda antes do jogo, ganhou destaque: a dança haka do Taiti, sob olhar dos argentinos.

PUBLICIDADE O Haka é uma dança típica do povo Maori, da Oceania. É comum que equipes esportivas do continente façam a coreografia antes de partidas. Um dos significados da performance envolve certa intimidação ao adversário. Pareceu ter funcionado, já que o time argentino observou toda apresentação perfilado do outro lado da quadra, enquanto aguardava que a dança acabasse. A arena de jogo também ficou em silêncio durante a dança. No jogo, a Argentina abriu o placar, mas cedeu o empate e a virada. Foi apenas a primeira partida das seleções nesta Copa do Mundo de Futebol de Areia. O grupo dos países ainda tem Espanha e Irã. O Brasil estreia na competição pelo Grupo D nesta sexta-feira, dia 16, contra Omã, com transmissão do SporTV (TV fechada).

Haka foi polêmica na Copa do Mundo de 2023

Quatro jogadoras da Espanha campeã do mundo no futebol feminino em 2023 estiveram numa polêmica com a dança Haka. Misa Rodríguez, Jenni Hermoso, Salma Paralluelo e Laia Codina fizeram um vídeo em que pareciam simular os passos do Haka, mas em tom de deboche. A repercussão foi negativa, principalmente na Nova Zelândia. Dias antes, também houve uma acusação semelhante contra jogadoras da seleção holandesa.