Seleção feminina de vôlei ganha a 3ª no Pan de Santiago e vai à semifinal; Brasil é bronze no esqui

A seleção brasileira de vôlei feminino está nas semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e agora luta com medalhas. Nesta segunda-feira, a equipe dirigida por Paulo Coco, auxiliar de José Roberto Guimarães, passou sem sustos por Porto Rico, emplacando seu terceiro triunfo por 3 a 0 na competição, com parciais de 25/15, 25/22 e 25/21, e confirmando a primeira colocação da chave. Zé Roberto deu uma entrevista exclusiva ao Estadão em que fala da necessidade de renovação, entre outros assuntos, como seu novo cargo na Confederação.

As brasileiras precisavam ganhar somente um set para confirmar a classificação, mas mostraram concentração o jogo todo para repetir o placar de 3 a 0 que já haviam feito sobre Argentina e Cuba nas rodadas anteriores do Pan. O vôlei feminino é um dos favoritos ao pódio no Chile.

O destaque da vitória foi a oposta Sabrina, do Sesi-RJ, maior pontuadora da partida, com 18 pontos. Além de brilhar nos ataques, a brasileira ainda fez dois pontos de saques, além de um no bloqueio.

Começo tranquilo

O primeiro set foi de vitória tranquila das brasileiras. Sabrina anotou sete pontos, sendo cinco de ataques, um de bloqueio e outro no saque para comandar os 25 a 15. Porto Rico até melhorou na segunda parcial e ameaçou dificultar a vida do time nacional. Depois de ter 23 a 15, o Brasil passou por momento de instabilidade, vendo as rivais anotarem seis pontos consecutivos, encostando com 23 a 21. Mas Sabrina, em parcial impecável, fechou em 25 a 22 com seu 7º ponto no set, todos em ataques.

Disposto a não repetir o sufoco do set anterior, o Brasil foi logo abrindo 3 a 1. Com boas bolas de meio de rede de Lorena e bom bloqueio de Larissa, a vantagem aumentou para 7 a 4. O match point veio com 24 a 19, mas as porto-riquenhas viraram e Naiara mandou para fora. Após tempo do técnico Paulo Coco, Lorena fechou o jogo. “Muito feliz em poder ajudar o time, em ser a bola de segurança para a Naiane (levantadora). Minha função principal é rodar e estou conseguindo. Feliz pela classificação à semifinal”, disse a sorridente Sabrina em entrevista para a CazéTV.

BRONZE NO ESQUI SLALOM

A primeira medalha do dia veio com Felipe Simioni Neves no esqui aquático. O brasileiro levou o bronze na categoria slalom, garantindo o País no pódio da modalidade pela primeira vez. Nathan Smith, dos Estados Unidos, ficou com o ouro. O time americano lidera a conquistas de medalhas no Pan.

REMO SEM MEDALHA

O primeiro dia de finais do remo foi de lamentação para o Brasil, que bateu na trave do pódio duas vezes. Na categoria Skiff Quádruplo feminino, o País terminou no quarto lugar, com 6min41s18 de prova. O ouro foi para os Estados Unidos, com 6min26s04, seguido por Chile (6min26s81) e Canadá (6min35s62).

Milena Matias e Marcia Clara Lewenkopf também não se deram bem na decisão do Dois Sem, com o Brasil somando novo quarto lugar, com 7min22s63, desta vez atrás de Estados Unidos, Canadá e Paraguai, que liderou boa parte da final e acabou perdendo o fôlego no fim. Já entre os homens, no M2, Alef Fontoura e Bernardo Boggian Timm terminaram na sexta colocação, com 6min46s17. Estados Unidos, Uruguai e México formaram o pódio.