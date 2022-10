Sem patrocínio, jovem carateca arrecada fundos em vaquinha para buscar segundo título mundial

Distante do cenário que rodeia a elite do futebol brasileiro, competidores de outras modalidades não costumam ter vida fácil para conseguir se manter nas principais disputas e torneios, sejam eles nacionais ou internacionais. É o caso de Nayara Doria, jovem carateca e campeã mundial júnior, que está promovendo uma vaquinha na internet para financiar sua viagem para a Itália, onde acontece o próximo Mundial de Caratê da União Internacional de Caratê (IKU).

Nayara Doria tem 19 anos, se dedica ao caratê há cerca de 11 anos e é dona de faixa preta II dan. Atualmente, a jovem baiana também dá aulas de caratê e segue a carreira universitária de nutrição. Mas o esporte é o grande foco de Nayara, que revela como iniciou sua jornada na modalidade.

“Minha história com o caratê se iniciou por incentivo do meu pai por volta dos meus 8 anos de idade. Ficamos sabendo de um projeto social que atua há quase 30 anos e visa retirar jovens e crianças da ociosidade e da criminalidade. Hoje, além de treinar para competições futuras, atuo como professora na Associação Banzai Dojô de Karatê e dando vida ao projeto que ressignificou a minha vida”, conta Nayara Doria.

Nayara Doria também é dona de importantes títulos nacionais e estaduais Foto: Arquivo Pessoal

O Campeonato Mundial de Caratê da IKU acontece entre os dias 27 e 30 de outubro, em Veneza, na Itália. Nayara estima que, para conseguir participar do torneio, tem de arrecadar aproximadamente R$ 15 mil. A vaquinha seguirá arrecadando fundos até o dia 4 de novembro, data de seu retorno ao Brasil. Ela viaja para a Itália neste domingo e tem alguns dias de adaptação até o início do torneio. Se não conseguir somar todos os valores, a carateca afirma que terá de complementar os custos com “todos os recursos possíveis”.

“Eu e minha família fizemos um levantamento dos custos, contando com as passagens, a hospedagem, translado e alimentação durante a estadia. Estou viajando sem apoio financeiro de patrocinadores”, explica Nayara. “Vislumbro realizar um dos meus sonhos na minha carreira esportiva, conquistar o segundo título mundial, esperando representar a minha família, amigos, minha associação e todos aqueles que me apoiaram de certa forma, da melhor maneira possível, trazendo o ouro para o Brasil”, afirma.

Em 2019, o Campeonato Mundial de Caratê foi disputado no Brasil, em Fortaleza. Na ocasião, Nayara Doria disputou na categoria -58kg, para competidores entre 16 e 17 anos, e subiu ao lugar mais alto do pódio. Em Veneza, a baiana estará entre os adultos em sua primeira disputa fora do País, novamente na modalidade kumite.

“É de se esperar que essa nova fase seja mais desafiadora, viajando ‘sozinha’ pela primeira vez, competindo em uma categoria aclamada, em um ambiente totalmente diferente do meu de costume, com mais de 38 países presentes, enquanto estou atrás da arrecadação de fundos numa corrida contra o tempo, pelos prejuízos causados pela paralisação feita na pandemia de covid-19″, lamenta a carateca, que mostra resiliência em superar as adversidades.

“Houve uma redução na intensidade dos treinamentos na pandemia. Foi bastante prejudicial para atletas de alto rendimento como eu. Tive de treinar em casa, conciliar os estudos, trabalho e vida pessoal. Venho trabalhando diariamente no meu condicionamento físico, técnico e psicológico com ajuda de profissionais”, relata.

Em suas redes sociais, Nayara Doria descreve os meios para ajudá-la a arrecadar fundos para participar do torneio na Itália. A carateca reconhece o apoio dado pelos amigos e familiares para não abandonar o esporte. “No Mundial, contarei com minha maturidade, adquirida nesses últimos anos, para lidar com as adversidades e obstáculos que sugiram ao longo da minha caminhada, além do suporte das pessoas que dividem esse sonho comigo a todo instante.”