‘Sexta tem mais’, diz Lula ao comemorar vitória da seleção brasileira sobre a Suíça na Copa do Catar

BRASÍLIA - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assistiu na sede do governo de transição, em Brasília, a classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar na vitória sobre a Suíça nesta segunda-feira, 28. Ainda em recuperação da cirurgia que removeu uma lesão na laringe, o petista se cercou de um seleto grupo de aliados do partido e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) durante o jogo do Brasil.

Lula optou por assistir a seleção num encontro reservado, sem holofotes e sem a participação da imprensa. Além de Alckmin, estiveram com Lula a primeira dama Rosângela da Silva, a Janja, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), e os deputados federais Reginaldo Lopes (PT-MG), José Guimarães (PT-CE) e Márcio Macedo (PT-SE). Em sua rede social, divulgou uma foto ao lado de Alckmin e dizendo: “Sexta tem mais! Vai Brasil!”

Sexta tem mais! Vai Brasil! 🇧🇷



📸: Cláudio Kbene pic.twitter.com/Wrwga2N0YU — Lula (@LulaOficial) November 28, 2022

No jogo de estreia da seleção brasileira na Copa, Alckmin e Gleisi organizaram um evento que reuniu o conselho político da transição e a imprensa para acompanhar a disputa. Como mostrou o Estadão, a reunião contou com bolão de palpites sobre o resultado da partida e comemorações dos petistas quando o técnico Tite substituiu o camisa 10 Neymar Na ocasião, Lula assistiu ao jogo em casa, no Estado de São Paulo, por causa da recuperação da cirurgia na laringe.

Nesta segunda, além de assistir ao jogo do Brasil, Lula veio a Brasília para participar de reuniões que dão encaminhamento aos trabalhos da transição. Mais cedo, o presidente eleito se reuniu com Alckmin e, logo após a partida da seleção brasileira, iniciou um encontro com membros do MDB.