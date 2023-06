Shakira engata romance com astro da NBA que é amigo de Neymar, diz jornal

A vida amorosa de Shakira segue movimentando o noticiário da imprensa internacional. Após o fim o seu casamento com Piqué, a colombiana teve seu nome ligado a um possível romance com Lewis Hamilton e agora estaria junto com outro atleta. Segundo publicação do jornal Marca, da Espanha, a cantora estaria vivendo um romance com Jimmy Butler, astro do Miami Heat da NBA e amigo de Neymar.

De acordo com o Marca, Shakira e Butler estariam juntos após uma “faísca de amor” que aconteceu na internet. A cantora e o jogador de basquete começaram a se seguir no Instagram e após isso a colombiana assistiu ao jogo entre Miami Heat e Boston Celtics, pela final da conferência leste da NBA, torcendo pela equipe de Butler.

Durante a partida, Shakira fez um post nas redes sociais fazendo um acróstico com o nome Heat e isso fez com que os rumores do possível relacionamento aumentasse. Vale lembrar que uma das músicas lançadas pela cantora colombiana após o fim do casamento com Piqué também se chama acróstico.

Shakira estaria vivendo um novo romance com Jimmy Butler Foto: REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Desde o fim de seu casamento com o ex-zagueiro do Barcelona e a mudança para para morar nos Estados Unidos, Shakira já teve seu nome ligado a romances com Lewis Hamilton e teria tido um interesse de Tom Cruise.

Shakira não é a primeira artista com quem Butler se relaciona. Antes da cantora, o jogador do Miami Heat, de 33 anos, namorou Selena Gomez e é pai de uma menina de três anos fruto do relacionamento que teve com a modelo Kaitlin Nowak. Nesta quinta-feira, o jogador começa a disputar o título da atual temporada da NBA com sua equipe contra o Denver Nuggets.