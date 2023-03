Seguidores de Shakira apontam hipocrisia com Piqué após cantora levar seus filhos à TV; entenda

Em meio ao sucesso de Shakira na mídia nos últimos tempos, a cantora foi convidada para participar de uma série de programas e ações publicitárias em Nova York nesta semana. Ao lado de seus filhos Sasha, 9 anos, e Milan, 11, Shakira já retornou a Barcelona nesta segunda-feira, mas não sem antes levantar uma polêmica: uma possível hipocrisia com seu ex-marido Gerard Piqué.

Separados desde o último ano, após uma suposta traição do ex-zagueiro do Barcelona que pôs fim ao relacionamento de 12 anos, Shakira e Piqué continuam dividindo o tempo com seus filhos. Por causa disso, em janeiro, durante uma transmissão do jogador na Twitch, Milan apareceu na câmera enquanto era apresentado a Kings League, projeto esportivo de Piqué ao lado de outros streamers. Shakira, à época, criticou o ex-marido, ao dizer que não havia sido consultada sobre a exposição de seu filho.

Quase três meses depois, a cantora participou do The Tonight Show, do apresentador Jimmy Fallon, e contou com a participação de seus filhos, que a acompanharam em sua viagem. Nas redes sociais, Shakira foi criticada por, supostamente, não ter consultado Piqué antes de expor a imagem das crianças na televisão.

“Shakira em nenhum caso deu seu consentimento prévio nem foi consultada sobre a participação de seu filho Milan na transmissão ao vivo de um projeto esportivo”, afirmou um comunicado publicado pela equipe de Shakira à época.

O programa também contou com a presença do DJ Bizarrap, produtor da música “Shakira: Brzp Music Sessions, Vol. 53″, que já acumula mais de 400 milhões de streams no Spotify. A canção, composta pela cantora, teve participação direta de seu filho, Milan, para se tornar realidade e conta com referências diretas a seu relacionamento com Piqué.

Segundo Shakira, Milan mandou uma mensagem de voz para a mãe e falou que a música seria topo das paradas se a parceria acontecesse. O DJ contou que mandou mensagem para a cantora pela DM e ela respondeu cerca de dois meses depois.

“Eu ouço tudo que eles (filhos de Shakira) falam, porque eles têm bom gosto. Eles têm ideias para vídeos. E o Milan também é músico, ele tem um ótimo ouvido, um bom gosto, e ele é um fã do Biza. Ele me falou ‘mamãe, você tem que fazer uma parceria com o Bizarrap, você precisa fazer uma música com ele, porque vocês vão ser o número 1′”, contou a artista no programa de Jimmy Fallon.

Um estudo da companhia Findasense Data & Intelligence, divulgado pela revista Lecturas, revelou que a cantora colombiana ganha cerca de 20 euros (R$ 108) por minuto pelas músicas com referências a seu ex-marido. Fazendo os cálculos sobre ganhos diários, Shakira estaria faturando R$ 155 mil por dia graças à audiência nas plataformas de streaming e YouTube.