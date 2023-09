Simone Biles confirma que quer disputar Jogos Olímpicos de Paris: ‘Caminho que adoraria seguir’

Dona de sete medalhas olímpicas, Simone Biles já deixou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 mais interessantes. Ela confirmou, pela primeira vez, o desejo de participar da competição na França. A ginasta havia se afastado do esporte depois da Olimpíada de Tóquio, em 2021, para cuidar de sua saúde mental. A declaração foi dada ao programa “Today”, da rede de televisão americana NBC. E foi aplaudida pelos apresentadores.

“Exatamente agora, eu diria que a Olimpíada é um caminho que adoraria seguir. Então, eu não me importaria se você colocasse na seção ‘sim’”, respondeu Simone Biles à apresentadora, que perguntou para ela se poderia apostar que a ginasta estará em Paris-2024.

O afastamento das competições de Simone Biles se deu por um problema de saúde mental chamado “twisties”. O termo é usado no meio da ginástica para explicar a perda de referência espacial sofrida por um atleta na execução de algum movimento qualquer. A situação poderia colocar em risco sua integridade física ao cometer erros graves em suas apresentações.

Havia a expectativa de que a americana quebrasse diversos recordes e marcas históricas da ginástica em Tóquio, o que acabou não acontecendo em razão da decisão de sua desistência. A ginasta soma sete medalhas olímpicas, sendo quatro de ouro. A maioria foi obtida nos Jogos do Rio-2016.

Na capital japonesa, ela foi prata por equipes e bronze na trave, conquistas que a fizeram empatar em número de medalhas olímpicas na história da ginástica americana com Shannon Miller. Ao fim daquela edição olímpica, Simone Biles deixou em aberto a possibilidade de se aposentar antes mesmo dos Jogos de Paris-2024. Os últimos dois anos foram um turbilhão na vida pessoal da competidora, apesar do afastamento das competições. Ela se tornou uma das maiores defensoras dos atletas na busca por saúde mental.

A ginasta mais condecorada da história quer participar dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Continua após a publicidade

Na volta a competições, Simone Biles leva ouro no US Classic

No começo de agosto, Simone Biles voltou a competir. Ela ganhou uma medalha de ouro no US Classic, em Chicago, torneio classificatório para o Nacional da categoria. O retorno já criou expectativas para que Biles confirmasse a participação em Paris.

“Quando chegou o ano novo, comecei a aumentar a frequência (de treinos), mas ainda tinha algumas coisas, estava trabalhando no meu casamento. Eu sentia que Laurent (Landi, seu treinador) estava sempre um passo à frente. Depois de maio, começamos a intensificar, mas antes disso, estava apenas treinando. Nós apenas notamos que chegou o momento e Laurent (Landi) disse que iríamos competir no Classics. Meio que não foi falado que eu competiria, nós apenas sabíamos”, revelou Biles na época.

A decisão não é 100% confirmada, mas pelo sorriso de Biles na entrevista ao canal dos Estados Unidos, tudo leva a crer que ela estará nos Jogos de Paris. Sua decisão de momento desperta nas concorrentes um sentimento misto de alegria pela sua recuperação, mas também de que o as disputas na ginástica serão muito mais difíceis para todas elas.