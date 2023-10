Simone Biles x Rebeca Andrade: referências na ginástica artística se enfrentam em finais do Mundial

Dois anos, um mês, 27 dias e 7.996 km separam as duas maiores estrelas da ginástica artística mundial da atualidade. A americana Simone Biles e a brasileira Rebeca Andrade são as duas referências na modalidade e dividem a atenção e as medalhas nas últimas competições. Nesta sexta-feira, dia 6, elas entram como favoritas para a conquista do ouro no individual geral no Mundial da Bélgica e tentarão mostrar, a cada movimento, que podem ser ainda melhores.

“As duas são muito talentosas e reúnem as características que a ginástica pede. A diferença da Biles são as inovações. A quantidade de elementos novos com o nome dela faz com que o mundo olhe mais para ela. Esse campeonato é praticamente o primeiro que as duas vão estar realmente se enfrentando em boas condições, fisicamente, mentalmente e prontas”, comentou Andrea João, comentarista de ginástica na CazéTV e professora universitária.

O Mundial de ginástica artística de 2023 é a quarta vez na carreira em que Simone Biles e Rebeca Andrade disputam a mesma competição. Antes, seja pela diferença de idade, lesões ou período fora dos torneios, sempre uma das ginastas não esteve presente. Nas classificatórias para a final do individual geral, Simone Biles mostrou que o período longe do esporte só lhe fez bem.

Simone Biles e Rebeca Andrade se enfrentam nesta sexta-feira no individual geral Foto: Lionel Bonaventure/AFP e Ricardo Bufolin/CBF

Com um total de 58.865, a americana avançou em primeiro lugar com quase dois pontos de vantagem para a segunda colocada, Shilese Jones, também dos Estados Unidos. Rebeca cometeu alguns erros, principalmente em sua apresentação nas barras, e se classificou para a final do individual geral com o quarto lugar. Sua pontuação foi de 56.599.

“Para a final, a Biles leva vantagem em relação às notas de dificuldade de suas apresentações e saltos contra a Rebeca e por causa dos exercícios arriscados que ela faz. Para superar a atleta americana, Rebeca terá de fazer uma competição quase que perfeita e aproveitar os vacilos da rival. Acho que o salto e o solo da Simone são um pouco melhor do que o da Rebeca. Na trave, temos de aguarda para ver o desempenho no dia. Nos demais aparelhos, elas são equiparadas”, entende Andrea.

Trajetória até 2023

Simone Biles chamou a atenção do planeta no Mundial de 2013, disputado na Bélgica também. Na ocasião, a ginasta americana aproveitou uma competição sem as grandes estrelas da época e conquistou seus primeiros dois títulos mundiais. A partir de então, ela caminhou e se consolidou como a grande estrela da modalidade. Com 25 medalhas em Mundiais, sendo 19 de ouro, a atleta dos Estados Unidos se tornou padrão de excelência no esporte.

“De volta onde tudo começou. Vejo vocês na Bélgica”, declarou a ginasta americana ao confirmar que voltaria a disputar um Mundial no mesmo local que conquistou as primeiras medalhas Simone Biles comenta sobre seu retorno às competições

Simone Biles se classificou em primeiro no individual geral do Mundial de ginástica artística Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Simone Biles chocou o mundo com a sua decisão de não competir. Depois de sete medalhas em 2016, sendo quatro delas de ouro, a americana preferiu priorizar sua saúde mental e abriu mão das provas no Japão. Sem a maior estrela, Rebeca Andrade aproveitou para se colocar definitivamente entre as melhores. Com um ouro e uma prata, a ginasta brasileira se tornou a primeira atleta mulher do País a sair de uma Olimpíada com mais de uma medalha.

Nos Mundiais seguintes, Rebeca Andrade aproveitou o momento olímpico. Com quatro medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e uma de bronze, nas edições de 2021 e 2022, a brasileira se credenciou como a atleta mais vitoriosa no período sem Simone Biles na ginástica artística.

Para mim é um orgulho ser uma mulher preta e representar tantos jovens pretos. É mostrar que somos capazes, mesmo que a gente tenha de mostrar duas ou três vezes mais, mas somos capazes”, disse Rebeca Andrade após a série de conquistas Rebeca Andrade após se destacar na ginástica

“O mundo passou a ver a Rebeca em Tóquio. A Rebeca aproveitou a oportunidade no Japão e mostrou o que conseguia fazer. A Biles é dois anos mais velha e “apareceu” antes. Enquanto a Rebeca chegou para a Olimpíada do Rio, em 2016, começando ainda, a Biles era a favorita para quase tudo e ganhou quase tudo lá. A primeira grande competição que as duas estariam em pé de igualdade seria a Olimpíada de Tóquio e nós sabemos o que aconteceu com a americana”, disse Andrea João.

Brasil's Rebeca Andrade prepares to compete on the uneven bars during the women's qualifying session the 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships, in Antwerp, northern Belgium, on October 2, 2023. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Mais encontros nas finais

Além da final do individual geral, Simone Biles e Rebeca Andrade se enfrentaram na final por equipes nesta quarta-feira, quando Simone Biles liberou os Estados Unidos ao ouro. O Brasil conquistou uma inédita prata. Além disso, a brasileira vai buscar o pódio no solo, no salto e na trave. Já a americana disputa as decisões do salto, solo, trave e barras assimétricas.

As finais do Mundial de Ginástica terão transmissão ao vivo nos canais SporTV 3, Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV.