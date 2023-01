Sinuca: dez jogadores chineses são acusados de manipulação de resultados

Dez jogadores chineses de sinuca foram indiciados nesta quarta-feira por suposta participação em um escândalo de manipulação de resultados. Uma investigação da unidade de integridade da Associação Mundial de Sinuca e Bilhar Profissional, órgão regular da modalidade, resultou em alguns dos seus maiores nomes sendo acusados de atividades corruptas, como abordar jogadores para fraudar partidas e apostas em resultados.

Esta é considerada a maior crise de corrupção da história da sinuca. Os dez jogadores estão atualmente suspensos e continuarão proibidos de competir no World Snooker Tour até a conclusão do caso, disse o órgão regulador. Haverá uma audiência formal seguida por um tribunal disciplinar independente.

Zhao Xintong é investigado pela manipulação de resultados em competições profissionais de sinuca. Foto: Will Matthews/PA via AP)

Liang Wenbo, ex-finalista do Campeonato do Reino Unido, foi o primeiro jogador suspenso, em outubro. Ele foi acusado de tentar manipular partidas e abordar competidores para manipular jogos no World Snooker Tour, além de não cooperar e tentar obstruir a investigação.

Mais nove jogadores foram suspensos nos dois meses seguintes. Entre eles Yan Bingtao, 16º no ranking mundial e campeão do Masters de 2021, e Zhao Xintong, na 9ª posição e vencedor do Campeonato do Reino Unido no mesmo ano. Ambos foram impedidos de competir no Masters na semana passada.

O Masters e o Campeonato do Reino Unido são tradicionalmente os maiores eventos do calendário de sinuca após o Campeonato Mundial. Tanto Bingtao quanto Xintong foram impedidos de competir no Masters na semana passada. Os outros jogadores acusados são Li Hang, Lu Ning, Zhang Jiankang, Chen Zifan, Chang Bingyu, Zhao Jianbo e Bai Langning.

A popularidade da sinuca explodiu na China na última década, principalmente graças ao sucesso de Ding Junhui, que venceu o Masters e o Campeonato do Reino Unido e foi vice-campeão mundial. Muitos jogadores chineses estão baseados em uma academia na cidade inglesa de Sheffield, onde o Campeonato Mundial é realizado todos os anos.

“Todo o processo foi muito perturbador e potencialmente transformador para as pessoas”, disse o presidente da World Snooker, Jason Ferguson. “É muito prejudicial, mas acho que o dano é de curto prazo. Temos que oferecer entretenimento ao vivo de classe mundial e saber que o esporte é limpo. Nós vamos seguir em frente.”

As competições na China foram suspensas desde o início da pandemia de covid-19. “É um grande mercado comercial para a sinuca”, disse Ferguson. “Apesar desse problema contínuo, o clima em relação aos nossos eventos é muito positivo. Nosso retorno à China é inevitável.”