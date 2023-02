Mundial de Park coloca diferentes gerações do skate brasileiro na corrida olímpica

A corrida olímpica rumo a Paris-2024 começa nesta quarta-feira para os skatistas da modalidade park, com o início da fase classificatória do Mundial de Sharjah, nos Emirados Árabes, onde o Brasil será representado por nomes de diferentes gerações do skate. Aos 47 anos, Sandro Dias, o Mineirinho, estará entre os competidores brasileiros ao lado de atletas promissores como Gui Khury e Raicca Ventura, e da primeira leva de skatistas com experiência em Jogos Olímpicos, caso de Pedro Barros, Pedro Quintas, Yndiara Asp, Isadora Pacheco e Dora Varella.

Diferentemente da modalidade street, que iniciou o ciclo olímpico no ano passado, no Pro Tour de Roma, o park não teve nenhum evento chancelado ao longo de 2022. Inicialmente, o STU Rio Open, realizado em outubro, seria considerado um Mundial das duas modalidades e contaria pontos para Paris-2023, mas a World Skate, entidade reguladora do esporte, tirou a chancela ao alegar “incapacidade financeira” dos organizadores “para cumprir os termos e condições” estabelecidos em um memorando.

Medalhista olímpico Pedro Barros entra direto nas quartas de final do Mundial de Sharjah Foto: JulioDetefon

O campeonato no Rio foi disputado mesmo sem valer pontuação para o ranking, e a situação intensificou o atrito entre a World Skate e a Confederação Brasileira de Skate (CBSk), que alegou que a federação internacional fez exigências não acordadas anteriormente.

“É uma pena que o evento do Rio acabou não sendo reconhecido com a chancela da World Skate no ano passado”, lamenta a skatista Yndiara Asp. “O evento tinha totais condições de apresentar uma competição de alto nível, como apresentou. Mas, acredito que isso não tenha afetado em nada o desenvolvimento dos atletas. Tivemos grandes skatistas do mundo inteiro e pudemos observar como será difícil o caminho para chegar e conquistar uma medalha na Olimpíada de Paris”.

Como não houve nenhum evento válido para a World Skate, a classificação para o Mundial considerou o ranking pré-Olimpíada. Os cinco primeiros colocados e os medalhistas olímpicos entram direto nas quartas de final, e as vagas na fase classificatória foram distribuídas para skatistas integrantes do top 30. Além disso, há vagas destinadas a nomes indicados pelas comissões técnicas com base em critérios técnicos.

Raicca tenta se projetar mundialmente

Um dos nomes bancados pela CBSk é o de Raicca Ventura, de 15 anos, que não fez parte do ciclo olímpico anterior, mas chega a Sharjah com a esperança de competir no mesmo nível das adversárias estrangeiras. Ela terminou o ano passado como líder do ranking do STU, o circuito nacional de skate, acima do trio que representou o Brasil nos Jogos de Tóquio: Yndiara Asp, Dora Varella e Isadora Pacheco.

Ao viver esse processo de evolui no cenário mundial, Raicca tem muitos bons exemplos no skate no brasileiro para mirar, como Yndiara Asp, que faz parte da primeira geração de skatistas olímpicas e busca trocar experiências com as atletas mais novas. “Sou muito grata por tudo o que o skate me proporcionou, então gosto de compartilhar essa realidade, os desafios, as quedas, as conquistas, as inúmeras tentativas até conseguir acertar uma manobra. E a minha relação com as meninas mais jovens, e com as mais velhas também, é ótima, a gente torce muito uma pela outra”, diz a catarinense.

Raicca ainda não tem tanta experiência em competições internacionais, mas mostrou competitividade ao terminar o STU Rio Open em quarto lugar, atrás da americana Mina Stress, da japonesa campeã olímpica Sajura Yasosumi e da britânica Sky Brown, medalhista de prata em Tóquio. “Apesar de eu já ter corrido o campeonato do Rio, e o nível estava pesado, este campeonato vai ter muito mais gringa. Mas é para isso que eu estou me preparando a minha vida toda. Vou lá e vou dar o meu melhor”, diz a adolescente.

Entre as brasileiras com colocação no ranking da World Skate, Dora Varella tem a posição mais alta, em nono lugar, seguida por Isadora Pacheco (11ª), Yndiara Asp (14ª) e Victoria Bassi (23ª). Além delas, o país também terá Emily Antunes, Erica Leguizamon, Fernanda Tonissi, Lua Vicente e Sofia Godoy como representantes.

Yosozumi Sakura e Sky Brown, ouro e bronze olímpico, chegam ao Mundial com muita força, pois foram constantes em 2022. Além de terem subido no pódio do STU Rio Open, foram protagonistas nos X-Games disputados em julho. A britânica de 14 anos ficou com o ouro, logo acima da japonesa de 20, medalhista de prata. As duas já estão garantidas nas quartas de final, assim como a australiana Poppy Starr Olsen e a japonesa Hiraki Cocona, que é sexta do ranking e tem vaga direta porque foi bronze em Tóquio. A primeira colocada Misugu Okamoto e a quinta Lizzie Armanto não irão participar.

Barros nas quartas, Luizinho fora e Mineirinho de volta

Na disputa masculina, o Brasil tem Pedro Barros como um dos classificados diretamente para as quartas de final, pois foi medalhista de prata na Olimpíada passada. Também estão com vaga garantida o australiano Keegan Palmer e o americano Cory Juneau, que fizeram companhia a Barros no pódio de Tóquio, em primeiro e terceiro lugar, respectivamente. Heimana Reynolds, dos EUA, é líder do ranking e, portanto, está entre os classificados.

Outro brasileiro que esteve em Tóquio em 2021, Luiz Francisco, o Luizinho, também teria direito a uma vaga, já que é o terceiro do ranking, mas está lesionado e passou por uma cirurgia na semana passada. “Obrigado a todos que dedicaram um tempo para orações e mandaram energias positivas, logo logo estou de volta com o skate”, escreveu o skatista nas redes sociais após o procedimento. Luizinho é um dos principais nomes do park, tanto que foi bronze nos X-Games do ano passado e terminou a temporada na liderança do STU.

Irmão de Luizinho e sétimo do STU, André Mariano, estará no Mundial pela cota de indicações, assim como outros destaques do circuito nacional. É o caso do vice-líder Pedro Carvalho e de Kalani Konig, Augusto Akio e Luigi Cini, quarto, quinto e sexto colocados, respectivamente.

Entre os classificados por rankeamento da World Skate, o Brasil tem Pedro Quintas (10º), Murilo Peres (18º), Mateus Hiroshi (19º) e Héricles Fagundes (28º). O participante que tem o nome mais popular entre o público geral, contudo, não está em nenhum dos rankings. Dono de três ouros sw X-Games e lenda da modalidade vertical, Sandro Dias, o Mineirinho, competirá no Mundial de Park como convidado, aos 47 anos.

Assim como muitos de seus contemporâneos, como Edgard Vovô, hoje técnico da seleção de park, e Bob Burnquist, que já foi presidente da CBSk, Mineirinho está envolvido no dia a dia da confederação. Até por isso, em janeiro, parte dos integrantes da seleção fizeram um período de preparação para o Mundial no Sandro Dias Camp, complexo localizado em Vargem, interior de São Paulo.

Em contraste à experiência de Mineirinho, o Brasil tem entre seus representantes Gui Khury, de 14 anos, que já tem uma bonita história nos X-Games, competição na qual Sandro se consagrou tantas vezes. Além do park, o garoto compete no vertical, especialidade do veterano, e foi ouro na disputa de melhor manobra da modalidade, nos X-Games de 2021, ao completar o primeiro 1080º em uma competição.

Como o vert não está no programa olímpico, Gui busca evoluir no park para ir a Paris-2024. As duas modalidades guardam semelhanças, pois exigem manobras aéreas. Enquanto o vertical é disputado em um half, rampa em forma de “U” na qual o skatista vai de um lado para o outro em busca de impulsão para executar manobras, o park é um estilo praticado em uma pista semelhante à uma piscina, com irregularidades e obstáculos.

Formato do Mundial de Skate Park

O Mundial de Park já está em curso com treinos livres iniciados no domingo e que se estendem até terça-feira. A fase classificatória feminina será na quarta-feira e a masculina na quinta. Entre sexta e domingo, serão disputadas as quartas de final, semifinais e finais tanto dos homens quanto das mulheres. Em todas as fases, cada skatista pode realizar três voltas de 45 segundos, e só é contabilizada a volta de maior pontuação.

Confira a programação do Mundial pelo horário de Brasília

Domingo, segunda e terça-feira - Sessões de treinamentos (02h)

Quarta-feira - Classificatória feminina(2h) e treinos dos pré-classificados (11h).

Quarta-feira - Classificatória masculina (2h) treinos dos pré-classificados (14h).

Quinta-feira - Quartas de final femininas (3h40) e quartas de final masculinas (09)

Sábado - Semifinal feminina (08h) e semifinal masculina (11h30)

Domingo - Final feminina (10h05) e final masculina (11h25)