Olimpíadas: skatista reclama de medalha desbotada após uso; veja vídeo

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e considerado um dos melhores skatistas do mundo, Nyjah Huston publicou um vídeo nas redes sociais onde mostra sua conquista olímpica danificada e desbotada após poucos dias de uso. A final do skate street masculino foi no dia 29 de julho, pouco mais de uma semana antes do dia da publicação do vídeo.

Nas imagens, é possível ver o objeto está escurecido nas bordas e com outras manchas espalhadas por toda sua extensão. Huston conta que ela ficou assim após alguns dias de uso onde entrou em contato com do seu suor, além de ter passado no pescoço de alguns outros amigos do skatista.

Bronze medallist US' Nyjah Huston holds his medal after the victory ceremony for the men's street skateboarding event during the Paris 2024 Olympic Games at La Concorde in Paris on July 29, 2024. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) Foto: Odd Andersen/ODD ANDERSEN

“As medalhas olímpicas são bonitas quando estão novas, mas depois de ficar em contato com a pele, com um pouco de suor e deixar meus amigos usarem no fim de semana elas aparentemente não tem tanta qualidade quanto você pensa. Olha para isso, está áspera. Até na parte da frente. Precisam melhorar a qualidade das medalhas olímpicas”, disparou o atleta.

Nyjah Huston conseguiu seu primeiro pódio em Olimpíadas após ter ficado em sétimo durante os Jogos de Tóquio, em 2021. Desta fez, foi terceiro com nota 279.38, atrás de Jagger Eaton, também dos EUA (281.04) e o japonês Yuto Horigome (281.14).