A imagem do cantor norte-americano Snoop Dogg carregando a tocha olímpica nas ruas de Saint-Denis, nesta sexta-feira, 26, viralizou nas redes sociais.

Isso aconteceu horas antes da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. O evento, que promete ser histórico, vai acontecer no Rio Sena, com as delegações em cima de barcos e está marcado para as 14h30 (horário de Brasília).

Snoop Dogg carregando a tocha olímpica Foto: Reprodução/Twitter @SnoopDogg