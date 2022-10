Sport x Vasco: em súmula, árbitro confirma empate e relata agressões após invasão de torcida

Em súmula divulgada na manhã desta segunda-feira pela CBF, o árbitro Raphael Claus confirmou o empate por 1 a 1 entre Sport e Vasco, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e relatou falta de segurança no estádio para continuar a partida, um confronto direto por uma vaga na primeira divisão. Segundo Claus, durante a comemoração do gol da equipe vascaína, muitos objetos, como pedras, chinelos e copos, foram atirados ao campo em direção aos atletas do time carioca. Em seguida, a torcida rubro-negra iniciou uma invasão ao estourar o portão da arquibancada perto do escanteio. Havia um cadeado e quase nenhuma segurança.

“Após observarmos todas essas ocorrências, vendo muitos torcedores sendo atendidos dentro do campo de jogo e por sentirmos falta de segurança, nos dirigimos ao vestiário de arbitragem, onde me reuni com os dirigentes, Augusto Carreras, do Sport, e Paulo Bracks, do Vasco, os treinadores Claudinei Oliveira, do Sport, e Jorge de Amorim Campos, do Vasco, e o tenente coronel da Polícia Militar Washington Souza, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação à minha integridade física e a dos demais profissionais envolvidos no jogo”, anotou o árbitro em súmula.

Torcedores do Sport invadiram o gramado após gol de empate do Vasco. Foto: Reprodução TV Globo

Claus, que será um dos representantes da arbitragem brasileira na Copa do Catar, também confirmou que Raniel teria recebido dois cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho durante a sua comemoração; o primeiro ocorreu por ter tirado a camisa na hora do gol e o segundo, pela provocação, no entendimento da arbitragem. O meio-campista reserva Luiz Henrique, por conduta violenta ao jogar um tênis em direção à torcida da equipe mandante de forma agressiva, também recebeu cartão vermelho direto.

Como começou a confusão na Ilha do Retiro

A invasão de torcedores do Sport ao gramado da Ilha do Retiro após o time vascaíno igualar o placar, aos 49 minutos do segundo tempo, com o atacante Raniel, de pênalti. O jogador cruzmaltino foi revelado na base do Santa Cruz, principal rival do time pernambucano, e comemorou o gol provocando a torcida adversária, que respondeu atirando objetos e arrombando o portão que dá acesso ao gramado. Imediatamente, os jogadores vascaínos correram para o vestiário. No momento da confusão, bombeiros que estavam trabalhando no local acabaram sendo agredidos, inclusive uma mulher, identificada como Juliana Corrêa.

Após 55 minutos de paralisação, o árbitro Raphael Claus alegou falta de segurança no estádio e encerrou a partida. O técnico Claudinei Oliveira, do Sport, criticou a decisão, afirmando que a partida teria condições de continuar. “A PM dá segurança”, defendeu. “Então, o crime compensa. A gente está favorecendo o infrator. Se hipoteticamente, eu estiver ganhando o jogo que vai me dar um acesso, arrumo confusão, provoco a torcida adversária, ela invade o campo e o jogo acaba. Não tem lógica isso”, criticou.

De acordo com o diretor executivo do futebol do Vasco, Paulo Bracks, em vídeo direcionado à imprensa, a delegação do clube carioca ficou presa no vestiário por questão de segurança. “Houve uma tentativa de invasão do vestiário, a gente teve profissionais nossos e atletas agredidos após o término da partida”, relatou. Para Brancks, a decisão de encerramento do árbitro foi sensata para que se evitasse uma tragédia maior.

Em pronunciamento oficial, o vice de futebol do Sport, Augusto Carreras, criticou a postura do árbitro e repudiou a atitude dos jogadores vascaínos. “O torcedor pagou para viver um espetáculo. Não para ser agredido. Não para ver jogador balançando genitália. Não para ver jogador jogando cadeira. Isso está em vídeo”, afirmou.

Em nota, a CBF lamentou os episódios de violência ocorridos no jogo entre Sport e Vasco, e também da invasão de campo que ocorreu no jogo entre Ceará e Cuiabá, pela Série A, também neste domingo. “Esperamos que o STJD tome posições duras”, diz o comunicado.

Como fica a situação na Série B

Apesar do empate por 1 a 1, o Sport continua vivo matematicamente na briga pelo acesso para a elite do futebol brasileiro. Faltando três rodadas para o fim da Série B, a diferença entre os clubes permanece sendo de três pontos. O Vasco ocupa a quarta posição, com 56 pontos, enquanto o time pernambucano é quinto, com 53. Sampaio Corrêa e Criciúma têm 52 pontos e serão adversários do time carioca nesta reta final. Já o próximo compromisso da equipe rubro-negra será contra o Londrina, fora de casa.