Stock Car ‘Super Final’ em Interlagos: saiba o que está em jogo e quem pode ser campeão de 2023

A Stock Car chega neste fim de semana para a 12ª e última etapa do calendário de 2023, quando irá coroar o 45º campeão da sua história. A prova está marcada para domingo, no Autódromo de Interlagos, a partir das 14h30. Intitulada “Super Final”, a categoria tem sete pilotos com chances de títulos – com três deles mais bem posicionados. Um deles irá levantar o Troféu dos Campeões em São Paulo.

No formato de disputa atual, Gabriel Casagrande (da equipe A.Mattheis Vogel), Daniel Serra (Eurofarma RC), Felipe Fraga (Blau Motorsport), Thiago Camilo (A.Mattheis Ipiranga Racing), Rafael Suzuki (Pole Motorsport), Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) e Ricardo Zonta (RCM Motorsport) chegam com chances de título antes da última etapa. Casagrande lidera a competição e pode conquistar seu segundo troféu – ele se sagrou campeão em 2021. Foi também o mais rápido no primeiro treino livre nesta sexta-feira, com uma volta de 1min40s823. Serra terminou em 10º e Fraga, em 23º.

O paranaense soma 286 pontos, 16 à frente de Serra e 33 de vantagem para Fraga, que retornou à Stock Car nesta temporada. Para ser campeão, Casagrande precisa chegar à segunda corrida neste domingo com 25 pontos de vantagem para o vice-líder. Caso isso ocorra, já será campeão mesmo sem precisar correr no “melhor autódromo do País”, segundo o próprio piloto classifica ao Estadão. “É ter tranquilidade, sabendo que o carro está bom, brigar bem nas duas corridas e aí coletar o maior número de pontos. E, se Deus quiser, poder escutar aquela mensagem boa no fim de corrida e comemorar o título.”

Barrichello, campeão de 2022, chega para a última corrida em Interlagos a 47 pontos de Casagrande. As possibilidades de conquistar o bicampeonato são remotas, já que ele só pode somar um máximo de 54 pontos nas duas corridas de domingo – depende de um tropeço do top-5 na 12ª etapa da categoria. Antes do treino classificatório neste sábado, o Estadão prepara um guia de tudo que é necessário para o fã de automobilismo. Veja:

O que é a Super Final da Stock Car?

A Super Final da Stock Car é o nome que a categoria dá à última etapa, no Autódromo de Interlagos. Apesar de apenas sete pilotos terem chances de ser campeão, o grid será composto pelos 30 competidores da Stock Car. O treino classificatório no sábado define a ordem do grid da primeira corrida. Na prática, nada é alterado em relação às demais corridas – exceto ao fato de que a categoria terá um campeão ao final das duas provas.

Continua após a publicidade

Gabriel Casagrande só depende dos próprios resultados para faturar segundo título da Stock Car. Foto: Duda Bairros/Stock Car

Como funciona a pontuação na Stock Car?

Duas corridas dão a possibilidade aos pilotos somarem até 56 pontos. Na primeira corrida, o vencedor ganha 30; na segunda, que acontece logo após, quem vencer soma outros 24. Dos 30 competidores, os 20 primeiros pontuam nas etapas. Ainda há uma bonificação de dois pontos para quem conquistar a pole position no treino classificatório. Por isso, Casagrande é o único que pode ser campeão ainda na primeira corrida deste domingo.

Para isso, Daniel Serra precisa cruzar a linha de chegada, de terceiro para baixo na primeira corrida da Super Final, e caso Casagrande vença a prova, somando os 30 pontos. Em abril, ele teve essa performance, mas em julho o paranaense zerou nas duas disputas.

Gabriel Casagrande só depende dos próprios resultados para faturar segundo título da Stock Car. Foto: Marcelo Machado de Melo/ Stock Car

Os dez primeiros colocados na primeira prova invertem sua posição para a corrida seguinte, no sistema de grid invertido. Por esse motivo a segunda corrida vale menos pontos ao vencedor do que a jornada que abre a etapa de Interlagos. Das 12 etapas da temporadas, dez têm duas corridas no mesmo dia.

Classificação da Stock Car (em destaque aqueles que brigam pelo título)

Continua após a publicidade

1) Gabriel Casagrande, 286 pontos

2) Daniel Serra, 271

3) Felipe Fraga, 253

4) Thiago Camilo, 250

5) Rafael Suzuki, 243

6) Rubens Barrichello, 239

7) Ricardo Zonta, 237

8) Ricardo Maurício, 208

9) Felipe Baptista, 208

10) Guilherme Salas, 206

11) Gianluca Petecof, 205

12) Felipe Massa, 193

13) Cesar Ramos, 191

14) Nelson Piquet Jr., 178

15) Matías Rossi, 168

16) Julio Campos, 157

17) Átila Abreu, 152

18) Bruno Baptista, 152

19) Lucas Foresti, 151

20) Gaetano Di Mauro, 149

21) Dudu Barrichello, 136

22) Allam Khodair, 120

23) Cacá Bueno, 117

24) Denis Navarro, 96

25) Marcos Gomes, 85

26) Enzo Elias, 68

27) Sergio Jimenez, 64

28) Rodrigo Baptista, 62

29) Lucas Kohl, 43

30) Tony Kanaan, 29

31) Felipe Lapenna, 10

32) Arthur Leist, 9

33) Rafael Martins, 6

34) Antônio Junqueira, 4

35) Raphael Teixeira, 4

36) Diego Nunes, 2

37) Santiago Urrutia, 0

CORRIDA DE DOMINGO

A Band mostra as duas corridas que encerram a temporada 2023 da Stock Car, com direito a conhecer o campeão. A primeira corrida está marcada para começar 14h30 (horário de Brasília). Na sequência, com posição invertida de largada, a prova 2 começa às 15h10.