Super Bowl: 20% da população dos EUA deve apostar R$ 84,7 bilhões na decisão entre Eagles e Chiefs

O número recorde de 50,4 milhões de americanos, 20% da população dos Estados Unidos aproximadamente, deve apostar US$ 16 bilhões (R$ 84,7 bilhões) no Super Bowl LVII. É o que indica uma pesquisa da Associação Americana de Jogos de Azar (AGA, sigla em inglês). Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs se enfrentam no domingo, dia 12, pela final da NFL a partir das 20h30.

Segundo a AGA, o número esperado de apostadores do Super Bowl 2023 aumentou 61% em relação à pesquisa de 2022. Os US$ 16 bilhões apostados no jogo de domingo entre o favorito Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs é mais do que o dobro das estimativas do ano passado. A pesquisa leva em consideração apostas feitas em casas legais, não oficiais ou casualmente entre amigos. Os sites de apostas tiveram um ‘boom’ nas últimas temporadas, inclusive no Brasil, com empresa importantes como a Betfair, que tem Ronaldo e Rivaldo como parceiros, por exemplo.

Leia também Super Bowl 2023: como a aposentadoria de Tom Brady fez de Patrick Mahomes ‘o cara’ da NFL

Estádio State Farm está preparado para receber o duelo entre Chiefs e Eagles. Foto: Joe Camporeale / USA TODAY Sports

O estudo destaca o crescimento das apostas esportivas nos EUA, onde 32 estados, e o Distrito de Columbia, contam com mercados legais de jogos de azar. Kansas, Ohio, Maryland e Massachusetts entraram na onda dos jogos de azar online após o Super Bowl do ano passado. Todos querem fazer sua fezinha.

O jogo será disputado no domingo no estádio State Farm, em Glendale, no Arizona, e será o primeiro Super Bowl a acontecer em um local com apostas esportivas no varejo. A BetMGM opera uma casa de apostas na arena. Elas estarão abertas no dia do jogo apenas para portadores de ingressos. Espera-se uma grande movimentação.

Segundo a ESPN americana, a pesquisa online foi conduzida pela empresa de dados Morning Consult e incluiu uma amostra de 2.199 adultos. Os resultados indicaram que 34% daqueles que se identificam como fãs da NFL dizem que a expansão das apostas esportivas legais torna os jogos mais emocionantes.

Os Eagles eram favoritos no consenso de 1,5 ponto na manhã de terça-feira. A empresa Caesars Sportsbook informou na segunda-feira que 73% das apostas feitas foram nos Eagles.