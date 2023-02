Super Bowl: Para reconstruir os Eagles, Howie Roseman fez sua ‘mágica’ na montagem da equipe

Cinco temporadas atrás, o Philadelphia Eagles derrotou o New England Patriots pelo primeiro título do Super Bowl da franquia após a temporada de estreia de um jovem quarterback, sob um técnico impetuoso que estava na sua segunda temporada no time. Agora, a maior parte daquele elenco foi trocada.

No lugar do técnico Doug Pederson, demitido em 2021 após uma temporada de 4-11-1, está o falastrão Nick Sirianni. O quarterback Carson Wentz, que assinou uma extensão de contrato de US$ 128 milhões em 2019, foi embora (assim como seu reserva, Nick Foles), substituído pelo potencial jogador mais valioso da liga Jalen Hurts. A montagem do grupo de jogadores foi preenchida por agentes livres e atletas de impacto escolhidos oportunisticamente no draft.

Uma das poucas constantes? O gerente geral Howie Roseman, que sobreviveu a uma mudança de função e navegou nas temporadas intermediárias para orquestrar as reviravoltas dos Eagles por meio de uma mistura de negociações e contratações ousadas e agressivas que funcionaram a favor do time. Ele se recusou a falar com a reportagem, mas veteranos da função comentaram sobre os desafios de trabalhar com reconstruções rápidas na NFL.

Howie Roseman, do Philadelphia Eagles, levou a franquia a mais um Super Bowl. Foto: AP / AP

“Ter a coragem de enfrentar de frente decisões muito difíceis e fazer movimentos para a melhoria da organização: para mim, isso diz muito sobre a abordagem de Howie”, disse Thomas Dimitroff, gerente geral do Atlanta Falcons de 2008-20. “Não há muitos na liga agora que conseguiriam ser páreo para Howie nesse espaço”.

As equipes da NFL que são campeãs com times jovens geralmente enfrentam escolhas difíceis sobre comprometer um dinheiro significativo com os jogadores que podem formar o núcleo para várias temporadas vitoriosas. Mas quando esses contratados não têm um desempenho tão bom quanto o esperado, geralmente se passam anos até que a franquia volte a brigar por títulos. A abordagem ousada de Roseman é a rara exceção, embora tenha cometido seus erros.

Continua após a publicidade

“É fácil tentar conquistar as pessoas e manter as pessoas do seu lado positivo. Você sabe como é, tipo, ‘vou fazer isso porque não quero críticas por aí’”, disse Dimitroff. “Muitas vezes, as pessoas nessa função se preocupam demais com como são percebidas em vez de fazer o que é melhor para a franquia – mas Howie não é assim”.

A reconstrução pós-título não foi a primeira de Roseman. Em 2015, os Eagles retiraram Roseman de seu título de gerente geral e entregaram as decisões de elenco a Chip Kelly, então técnico do time. O que veio foi um desastre: Kelly trocou o running back LeSean McCoy, o melhor jogador ofensivo dos Eagles. Os Eagles estavam com 6-9 antes de demitir Kelly na última semana daquela temporada.

“A maioria das pessoas se sentiria derrotada e desencorajada”, disse Joe Banner, presidente dos Eagles de 2001 a 2012, sobre os contratempos de Roseman. “Ele usou esse tempo para olhar para trás e aprender com os erros que cometeu, para que, se tivesse outra chance, fosse ainda melhor”.

Howie Roseman e o técnico Nick Sirianni levaram os Eagles ao Super Bowl. Foto: AP / AP

Com a saída de Kelly, os Eagles devolveram as decisões de elenco para Roseman. Desde então, ele tem sido um dos gerentes gerais mais agressivos da liga, muitas vezes trazendo jogadores consagrados que contribuem imediatamente ao capitalizar sobre os erros das outras equipes.

Muitas dessas aquisições fortaleceram a defesa dos Eagles. Em março, Roseman atraiu o linebacker Haason Reddick do Carolina Panthers com um contrato de três anos. Na última temporada, os ataques adversários maltrataram os defensive backs dos Eagles à exceção de Darius Slay, então Roseman aproveitou quando o New York Giants dispensou o cornerback James Bradberry em maio. Os Eagles conseguiram assinar com Bradberry em grande parte porque ele queria jogar ao lado de Slay, e Bradberry foi indicado para o segundo time All-Pro.

Depois que o New Orleans Saints não conseguiu chegar a um acordo sobre uma extensão de contrato para o safety C.J. Gardner-Johnson, Roseman trocou uma escolha final do draft para ter o atleta em seu último ano de seu contrato de calouro.

Continua após a publicidade

Ainda assim, a jogada mais significativa de Roseman ocorreu na noite do draft de 2022. Ele negociou com o wide receiver do Tennessee Titans, A.J. Brown, que não conseguiu chegar a um acordo de contrato com sua ex-equipe. Roseman assinou com Brown um contrato de US$ 100 milhões por quatro anos que rapidamente se mostrou vantajoso. Brown elevou o ataque dos Eagles a um dos mais dinâmicos da liga.

Roseman também negociou na primeira rodada do draft para escolher o defensive lineman da Universidade da Geórgia, Jordan Davis, que tem sido uma força em sua defesa.

“Cara, Howie Roseman está fazendo aquela mágica de Howie Roseman”, disse Jason Kelce, center dos Eagles, que acrescentou: “Estou tipo no Natal agora. Howie Roseman é o Papai Noel”.

Ninguém sabe se o Philadelphia Eagles vai erguer o Lombardi Trophy de novo, mas, de qualquer modo, Roseman enfrentará problemas sobre como gastar melhor no futuro. Hurts está no terceiro ano de seu contrato de calouro, e um prêmio de MVP do Super Bowl pode colocá-lo na fila para uma renovação. Os jogadores com acordos de um ano prestes a vencer voltarão para as negociações salariais, e com 19 agentes livres em potencial nesta pós-temporada, Roseman pode estar na mesma posição que os gerentes gerais que ele foi em cima no passado.

Mas Roseman e os Eagles têm seis escolhas no draft de abril, incluindo a décima escolha geral (do Saints na troca de Gardner-Johnson). Isso significa que os jogos dos Eagles não são a única vitrine do time que vale a pena acompanhar. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU