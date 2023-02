Super Bowl: quem joga, onde assistir, horário e show do intervalo da final da NFL

Após 20 semanas de jogos, chegou a hora de conhecer o campeão do futebol americano. Neste domingo, a partir das 20h30 (horário de Brasília), Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentam no Super Bowl LVII, a final da NFL e o encontro das melhores franquias das Conferências Americana (AFC) e Nacional (NFC). A partida acontece no University of Phoenix Stadium, casa do Arizona Cardinals.

Pelo Kansas City, os destaques são Patrick Mahomes, eleito Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada regular, e Travis Kelce, um dos melhores tight-ends da história da NFL. Nesta temporada, ele quebrou o recorde de jardas por recepção na posição. Pelos Eagles, Jalen Hurts, quarterback, concorreu ao prêmio de MVP, junto com Mahomes, mas é o jogo corrido da equipe que ganha destaque. Miles Sanders, running back, anotou dois touchdowns correndo com a bola na final de Conferência diante do San Francisco 49ers.

Leia também Elon Musk manda recado ao seus desenvolvedores: Twitter não pode cair durante o Super Bowl 2023

Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles, e Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, se enfrentam no Super Bowl. Foto: Ross D. Franklin/AP

Quais as equipes jogam o Super Bowl?

O Super Bowl marca o encontro das franquias campeãs de cada uma das conferências da NFL: a AFC e a NFC. Neste ano, se enfrentam Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

Onde assistir ao Super Bowl?

Assim como na última temporada, haverão três possibilidades de acompanhar a final da NFL: RedeTV! (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming).

Continua após a publicidade

Horário e local do Super Bowl

O Super Bowl LVII acontece neste domingo, 12, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no University of Phoenix Stadium, em Arizona.

Show do intervalo: horário e quem toca?

Um dos momentos mais aguardados em todo Super Bowl é o show do intervalo e, assim como acontece com as equipes que participam do jogo, os artistas que fazem o espetáculo também mudam a cada temporada. Neste ano, a performance ficará por conta de Rihanna e deve iniciar a partir das 22h15 (horário de Brasília), quando se encerra a primeira etapa. Ele tem duração de 15 minutos.