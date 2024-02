Super Bowl: Usher já foi ‘chefe’ de LeBron James no Cleveland Cavaliers; entenda

Uma das grandes atrações - além do jogo em si - do Super Bowl deste domingo, dia 11, é Usher. O cantor ganhador de dois prêmios Grammy (e indicado 23 vezes) irá se apresentar no famoso show do intervalo da partida entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, um dos momentos de maior audiência da TV americana. Mas, além de artista, ele também é empresário e já foi ‘chefe’ de LeBron James.

Usher é um dos sócios do Cleveland Cavaliers, time da NBA ao qual LeBron é ídolo incontestável. O cantor tem uma pequena parte das ações da franquia de Ohio, que adquiriu em 2005, quando James ainda estava em ascensão. Na época, segundo a revista Forbes, ele desembolsou cerca de US$ 9 milhões, que hoje equivale a aproximadamente R$ 44,5 milhões. Em 2016, quando os Cavaliers ganharam seu primeiro e único troféu da liga de basquete mais importante do mundo, Usher esteve entre aqueles que invadiram o ginásio para abraçar os jogadores.

Atualmente, é incerto dizer qual o tamanho da fatia que Usher tem dos Cavs, mas é fato que ele ainda tem sua parcela. Usher aparece na lista no site oficial do time de Cleveland como um dos acionistas minoritários. O empresário, que tem a maioria das ações, é Dan Gilbert - em 2005, ele comprou a franquia de Ohio por US$ 375 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão).

Além de cantor, Usher é empresário e tem porcentagem do Cleveland Cavaliers; ele se apresenta neste domingo no Super Bowl. Foto: Rob Carr/AFP

Dos microfones e quadras para as pistas de dança

PUBLICIDADE Se como empresário Usher mostrou competência, como músico fez ainda mais sucesso. Além de ser uma das principais referências do R&B, o artista já foi professor de dança da família Beckham. Em 2011, David e Victoria o contrataram para ensinar passos a seus três filhos, Romeo, Brooklyn e Cruz. Nenhum dos três seguiu carreira artística. Também em 2011, Usher fez participação no show da banda Black Eyed Peas durante o Super Bowl daquele ano. Agora, em 2024, terá os holofotes todos para si. Nas arquibancadas, a estrela Taylor Swift irá acompanhar o namorado Travis Kelce na disputa de mais um título da NFL. Ele joga no Kansas City Chiefs. A bola oval está prevista para ser lançada às 20h30 (horário de Brasília). A transmissão é da ESPN.