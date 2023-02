Surfista de ondas gigantes se assusta com efeitos das mudanças climáticas; leia relato

SOQUEL, Califórnia - Ao longo dos meus mais de vinte anos surfando ondas gigantes, experimentei alguns momentos incríveis dentro e perto do oceano. Testemunhei carnificina e caos, alegria e júbilo, eventos que ficaram gravados no meu subconsciente e que acredito que continuarão comigo até o dia da minha morte.

A maioria dessas experiências ocorreu num local chamado Mavericks, em Half Moon Bay, Califórnia. É conhecido no mundo do surfe de ondas gigantes por ter algumas das ondas mais pesadas do planeta. É um lugar onde a vida se perdeu. Tábuas, corpos e egos são destroçados a cada inverno. Eu me lembro da minha primeira sessão lá, aos 20 anos de idade, como se fosse ontem. Este dia em particular foi único porque o swell passou de 5 para 15 metros em questão de três horas, com uma energia que eu nunca tinha visto. Eu estava tão ansioso para pegar uma onda que minha impaciência acabou levando a melhor. Fui para uma onda que ninguém mais queria, mas a perdi e, quando me virei, vi o horizonte escurecendo. Uma massa de 12 metros vinha marchando na minha direção, querendo devorar novatos como eu. Me lembro de remar e remar e mal conseguir passar por cima daquela parede de água. Acho que minha frequência cardíaca nunca esteve mais alta do que naquele momento.

Leia também Campeão mundial de surfe, Filipe Toledo avança em Pipeline em dia bom para brasileiros

Depois de muito aprendizado, um punhado de lesões e dezenas de sessões memoráveis, agora tenho 41 anos. Ainda amo as ondas gigantes e sinto que tenho um pouco mais de paciência. Comando uma revista de surfe e estilo de vida e estou alegremente instalado nas montanhas de Santa Cruz com minha esposa e nosso boiadeiro-australiano, que vai para todo lugar conosco. Uma coisa que permaneceu consistente nos últimos vinte anos é meu profundo respeito pelo poder do oceano e minha busca para entender melhor os efeitos das mudanças climáticas nas nossas ondas, no nosso litoral e nas nossas comunidades - e como podemos proteger coletivamente esses lugares especiais.

Foto: Brian Bielmann / AFP

Desde o momento em que peguei minha primeira onda aos 10 anos - ou, devo dizer, em que fui empurrado por meu lendário treinador de surfe, Richard Schmidt - me apaixonei. Não apenas pelo o ato de surfar, mas por todos os aspectos de estar dentro e perto do oceano. Já vi tempestades de todos os níveis e ondas desde a cintura até cinco andares. Admirei a justaposição de terra e mar e como esses gigantes colossais se enfrentam repetidas vezes. O meu amor pelo surfe me levou ao mergulho livre, à caça submarina, à vela e ao stand up paddle. Já vi florestas de algas desaparecerem num ritmo alarmante e serem substituídas por tapetes de ouriços-do-mar que devoram as algas pela raiz antes que possam amadurecer. Testemunhei tempestades cada vez piores batendo contra o S.S. Palo Alto, mais conhecido como Navio de Cimento, ano após ano. Construído para a Primeira Guerra Mundial e mais tarde usado como um barco de passeio antes de ser abandonado, o Barco de Cimento e o cais que o ligava à costa foram durante décadas um marco favorito da cidade natal e um espaço cênico para observar a vida selvagem, pescar com amigos ou simplesmente mergulhar num pouco de ar salgado. Este último ataque de ondas violentas foi tão implacável e poderoso que causou o colapso de quase todo o píer. O navio agora está à deriva feito uma ilha abandonada.

A elevação do nível do mar está tendo um efeito profundo em nossas comunidades litorâneas ao longo da costa da Califórnia. Tem sido uma decadência lenta, e é até difícil perceber o que está acontecendo. Mas quando olho para fotos antigas ou começo a relembrar os tempos de uma determinada praia ou pico de surfe e visito os mesmos pontos hoje, as coisas ficam muito mais claras. Os gigantes de águas profundas em Mavericks não mudaram, mas o litoral está sofrendo por causa da erosão costeira.

Continua após a publicidade

Em meus trinta anos de fanático oceânico, nunca vi nada parecido com o que vi em 5 de janeiro deste ano. Chamaram a tempestade de ciclone bomba, e a coisa era uma bomba mesmo. O swell estava com 10 metros e produziu ondas tão poderosas que inundaram ruas e casas de praia e causaram o colapso de partes de nossas icônicas estradas costeiras. A força dessas ondas quebrou píeres como se fossem galhos e arremessou uma enorme tora de madeira em cima de um restaurante próximo. Um amigo viu pedras do tamanho de uma bola de basquete caírem no para-brisa de seu carro estacionado por causa de uma onda que explodiu. Inúmeras estradas desabaram e várias pessoas perderam as casas devido à onda implacável.

Mavericks, em Half Moon Bay, na Califórnia, é conhecido no mundo do surfe de ondas gigantes por ter algumas das ondas mais pesadas do planeta. Kimberly White Foto: Kimberly White/Reuters

Os destroços foram tão graves que nossa pequena cidade do surfe chamou a atenção nacional, com até mesmo o presidente passando para uma visita e prometendo prestar assistência às pessoas afetadas. Foi uma viagem para ver quanto uma visita presidencial é uma grande produção. Havia seguranças por toda parte e até vi três aeronaves Osprey sobrevoando o vale onde moro. A comoção e a mania acabaram há muito tempo, mas, mesmo com a promessa de apoio, muitos moradores e empresários ficaram com danos substanciais e milhares de dólares em custos de limpeza, sem saber quando ou se esse apoio virá.

Embora tenha esperança de que nossa comunidade receba o apoio federal tão necessário, também fico pensando: será que isso é só fazer curativo numa ferida muito mais profunda que vai inevitavelmente infeccionar? O aumento do nível do mar e as tempestades associadas ao aquecimento do planeta continuarão ameaçando nosso modo de vida aqui na Califórnia, mas definitivamente não estamos sozinhos. Até 80% das Maldivas, uma nação arquipelágica no Oceano Índico, podem ficar inabitáveis até 2050, de acordo com projeções da Nasa e do Departamento de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Em 2100, é possível que todo o país esteja submerso. Isso significa que mais de meio milhão de pessoas provavelmente perderão suas casas e seu modo de vida. Esta é apenas uma das nações que se perguntarão: “Para onde vamos agora?”

Quando leio sobre coisas como estas e o fato de que comunidades inteiras serão varridas do mapa, fico triste. Tenho de me lembrar continuamente de que um trabalho incrível está sendo feito para resolver esses problemas e de que minhas ações aparentemente pequenas aqui na minha cidade natal podem fazer a diferença. Por exemplo, apoio a SeaTrees, um grupo que trabalha para restaurar florestas de algas, manguezais e recifes de corais em todo o mundo.

A humanidade pode ter detonado uma bomba-relógio, mas isso não significa que devemos simplesmente desistir e enfiar a cabeça na areia. Adaptar-nos a condições que mudam rapidamente é o que nós, surfistas, fazemos todos os dias. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOUS