Taiu Bueno, pioneiro do surfe de ondas gigantes no Brasil, morre aos 62 anos

Taiu foi um dos principais “big riders” do mundo nas décadas de 1970 e 1980, e chegou a ocupar o sétimo lugar no Pro Class Trials, em 1983, no Havaí (EUA). No ano seguinte, tornou-se campeão brasileiro profissional, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo.

Em 1991, no auge da carreira, Taiu sofreu um grave acidente na praia de Paúba, no litoral paulista, lesionando a medula espinhal durante um treino. Ele ficou tetraplégico, mas conseguiu se locomover, com cadeira de rodas, após uma longa recuperação. O acidente, porém, não o afastou do esporte.