A liga de futebol americano (NFL) está conhecendo o poder midiático da cantora Taylor Swift. Após o início do relacionamento da estrela pop com o astro Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, a procura por ingressos para a partida de domingo, contra o New York Jets, aumentou consideravelmente — consequentemente, os preços também subiram. Os fãs da artista esperam vê-la no MetLife Stadium, apesar de sua presença ainda não estar confirmada.

Segundo a CNN, a plataforma Stubhub dobrou a venda de ingressos para a partida de domingo depois que Taylor Swift marcou presença em no jogo entre Chiefs x Bears, no Arrowhead Stadium, na última semana. O site TickPick registrou um aumento de 40% no preço das entradas após os rumores de que Taylor Swift compareceria ao jogo deste fim de semana, com os valores subindo de US$ 83 (R$ 414,69 na cotação atual) para US$ 119 (R$ 594,56). A página teve o maior número de ingressos vendidos para um jogo do Chiefs em um único dia.

Os rumores de um relacionamento entre o tight-end dos Chiefs e a cantora pop já circulavam nas redes sociais antes da partida do último fim de semana. Após o jogo, em que Kelce anotou um dos touchdowns da vitória da franquia do Missouri, a venda de camisas do atleta atingiu nível recorde. De acordo com a varejista Fanatics, o uniforme 87 dos Chiefs – número do jogador – disparou em quase 400% após o confronto.

A partida entre Chiefs e Jets acontece neste domingo, 1º de outubro, no Sunday Night Football, horário nobre da TV americana. O MetLife Stadium, em Nova Jersey, deve ter o segundo maior público do ano na NFL, atrás apenas da estreia dos Jets na temporada, com a chegada de Aaron Rodgers. Kelce recebeu mais de 1,3 milhão de novos seguidores nas redes sociais após o início dos rumores com Taylor.

Além disso, a audiência da partida entre Chiefs e Bears no último fim de semana teve uma mudança na demografia do público. A audiência feminina foi recorde entre 12 e 49 anos. Mas, apesar de todos esses números, Kelce e Taylor não confirmaram se estão namorando. Nesta semana, em seu podcast New Heights, ele afirmou que a cantora estava “incrível” e que seus familiares a elogiaram após o jogo. Taylor Swift acompanhou a partida no camarote do jogador, ao lado de sua mãe e amigos.

Confira os jogos da semana 4 da NFL

Continua após a publicidade

Domingo, 1º de outubro

10h30 Jacksonville Jaguars x Atlanta Falcons Star+ e NFL Game Pass

14h00 Indianapolis Colts x Los Angeles Rams NFL Game Pass

14h00 Cleveland Browns x Baltimore Ravens ESPN e NFL Game Pass

14h00 Carolina Panthers x Minnesota Vikings NFL Game Pass

14h00 Tennessee Titans x Cincinnati Bengals NFL Game Pass

14h00 New Orleans Saints x Tampa Bay Buccaneers NFL Game Pass

14h00 Buffalo Bills x Miami Dolphins ESPN, Star+ e NFL Game Pass

14h00 Chicago Bears x Denver Broncos NFL Game Pass

14h00 Philadelphia Eagles x Washington Commanders NFL Game Pass

14h00 Houston Texans x Pittsburgh Steelers NFL Game Pass

17h05 Los Angeles Chargers x Las Vegas Raiders ESPN e NFL Game Pass

17h25 San Francisco 49ers x Arizona Cardinals RedeTV e NFL Game Pass

17h25 Dallas Cowboys x New England Patriots ESPN, Star+ e NFL Game Pass

21h20 New York Jets x Kansas City Chiefs ESPN, Star+ e NFL Game Pass

Segunda, 2 de outubro