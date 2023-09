Técnico de futebol americano vive dilema após morte do filho e descoberta de doença cerebral

THE NEW YORK TIMES - Michael Locksley estava ajudando o técnico do Alabama a conquistar um campeonato nacional em 2017 quando Meiko, seu filho de 25 anos, foi baleado e morto. Ele tinha sido um jogador de futebol americano de destaque no ensino médio. Agora vivia entrando e saindo de programas universitários enquanto sua mente e sua vida mergulhavam na escuridão dos vinte e poucos anos.

Seu pai hoje é o treinador principal da Universidade de Maryland. Michael Locksley viveu parte do luto pela perda de Meiko liderando discussões sobre saúde mental e tentando acabar com seu estigma entre os jovens que treina. Mas uma coisa ele não disse publicamente, até agora: Meiko tinha encefalopatia traumática crônica, ou ETC, a doença cerebral degenerativa causada por impactos repetidos na cabeça e muitas vezes associada ao futebol americano.

Michael Locksley, que descobriu ETC do filho após sua morte, é o treinador principal da Universidade de Maryland Foto: Alfredo Chiarappa/The New York Times

A ETC só pode ser diagnosticada, com certeza, postumamente. “Sempre pensei, tipo, como você é um jogador de futebol da Divisão I, está normal, com 21 anos, e de repente, literalmente seis meses depois, começa a dizer que está ouvindo vozes no porão, sendo que você mora no oitavo andar e não tem porão?”, disse Locksley. Ele continuou: “Não fazia sentido para mim. Então, eu sempre dizia: ‘Talvez tenha algo a ver com as concussões’”.

Locksley disse que não sabia qual tinha sido o papel exato da ETC no declínio de Meiko - e ele está certo. Os pesquisadores também não conseguem fazer ligações diretas. Os sintomas graves e os problemas de saúde mental de Meiko foram causados ou exacerbados pela ETC? Ou não tiveram qualquer relação com ela? Um link direto e pessoal - profundamente pessoal - para a ETC seria a mais inconveniente das verdades.

Locksley ainda é técnico e está à frente de um grande programa de uma conferência importante. E tem outro filho, Kai, jogando profissionalmente na Liga Canadense. Ele justifica seu papel no futebol com um cálculo de risco versus recompensa. “Quero ensinar e apresentar o futebol americano da maneira mais segura possível e, ao mesmo tempo, quero permitir que este grande esporte dê as recompensas que vi dando a tantas famílias ao longo dos meus trinta e poucos anos de carreira”, ele disse. “Meu objetivo é caminhar nessa linha tênue com muita verdade”, acrescentou.

É a opinião de um homem que sofreu a incalculável perda de um filho, mas que também tem mais a perder? O cérebro de Meiko Locksley é um dos 152 pertencentes a atletas de esportes de contato com menos de 30 anos que foram doados entre 2008 e 2022 ao UNITE Brain Bank e estudados por pesquisadores da Universidade de Boston. Em um artigo publicado na segunda-feira na JAMA Neurology, os pesquisadores relataram que 63 dos atletas (41,4%) tiveram ETC. A maioria eram jogadores de futebol americano que nunca mais jogaram depois da faculdade, às vezes nem depois do ensino médio. Um deles tinha 17 anos.

O resultado não sugere que quase metade dos jovens jogadores de futebol americano terá ETC; as doações foram feitas por famílias enlutadas e desesperadas por respostas, na maioria das vezes após um suicídio. “O estudo mostra claramente que a patologia ETC começa cedo”, disse a Dra. Ann McKee, neuropatologista e diretora do Centro de ETC da Universidade de Boston.

O que veio a ser conhecido como ETC foi diagnosticado pela primeira vez décadas atrás, em boxeadores que começaram a sofrer transtornos mentais. Os sintomas podem incluir perda de memória, comportamento errático e depressão.

LESÕES NA CABEÇA

A ETC é uma doença cerebral degenerativa que passou a ser mais frequentemente associada aos jogadores da NFL, mas também vem sendo encontrada em outros atletas. O maior estudo de ETC até o momento descobriu que a força cumulativa dos golpes na cabeça absorvidos pelos jogadores de futebol americano - e não apenas o número de impactos, como os pesquisadores postulavam anteriormente - é uma predisposição de futuras doenças cerebrais.

Hoje em dia, apesar das descobertas em atletas de esportes de contato e militares de todos os tipos, a ETC é mais associada ao envelhecimento de jogadores de futebol americano. Junior Seau, Ken Stabler, Mike Webster e Dave Duerson são algumas das vítimas mais famosas. Os pesquisadores relataram no início deste ano que 345 dos 376 cérebros doados de jogadores da NFL falecidos tinham ETC. Mas também há um subconjunto crescente de jovens, como os 63 do último estudo, cujas vidas, mortes e diagnósticos de ETC continuam em relativo anonimato. Um deles era filho de um dos principais treinadores do país.

Na parede da cozinha onde Michael e Kia Locksley moram há um pedaço de madeira emoldurado que diz: “Casa é onde o futebol nos leva”. Logo abaixo estão onze ripas de madeira suspensas, uma abaixo da outra, listando todas as paradas. Towson. Marinha. Pacífico. Exército. Maryland. Flórida. Illinois. Novo México. Alabama. E de novo Maryland. Os nomes quase chegam ao chão. “Não sei se tenho espaço para mais paradas”, disse Locksley.

Meiko Locksley nasceu em 24 de abril de 1992, no início dessa lista. Sua mãe estava na faculdade. Seu pai era técnico assistente em Towson, onde tinha jogado como safety, ganhando US$ 12 mil, disse ele. Michael Locksley já tinha um filho, também chamado Michael. E os Locksley tiveram mais dois depois de Meiko: um menino chamado Kai e uma menina chamada Kori.

Meiko já estava lendo aos 4 anos, terminou seu primeiro livro de Harry Potter aos 6. Kia insistia que o filho equilibrasse os esportes com as artes, então ele teve aulas de piano - chegou a tocar ‘Here Comes the Bride’ em um casamento aos 9 anos. Foi ator e modelo infantil. Escreveu poesia e rap. Tirava notas boas. Estava sempre rindo e adorava dançar. “Ele teve poucos dias ruins quando criança”, disse o pai.

Michael Locksley ao lado da mulher Kia; eles tinham opiniões diferentes antes do diagnóstico do filho Foto: Alfredo Chiarappa/The New York Times

Meiko começou a jogar futebol americano aos 7 anos. Era o final da década de 1990. Quase ninguém se preocupava com as concussões, especialmente para crianças. “Eles tinham 7 anos e não pesavam nada”, disse Kia Locksley. “E os impactos, parecia que eles só trombavam uns nos outros”.

Hoje essa despreocupação a assombra. Ela se lembra de quando Meiko foi nocauteado em campo no ensino médio. Momentos depois, ele parecia bem. “Tudo aquilo em que eu prestava atenção naquela época estava no lugar: ele estava andando e estava falando”, disse Kia Locksley. “Mas agora olho para trás com mais informação. Definitivamente, eu deveria ter avaliado melhor e tomado precauções”.

O que faz com que a ECT seja especialmente complicada é que ela é causada não apenas por concussões óbvias, dizem os pesquisadores, mas pelo efeito cumulativo de golpes subconcussivos - todos os impactos e solavancos que às vezes passam despercebidos na hora.

A MUDANÇA

Quando Michael Locksley era coordenador ofensivo em Illinois, Meiko virou um quarterback de destaque no ensino médio. Quando ofereceram a seu pai o cargo de técnico no Novo México, Meiko começou a jogar numa escola secundária em Albuquerque. Ele foi para a faculdade para jogar na Youngstown State. Foi então que sua família percebeu mudanças preocupantes.

Meiko teve problemas disciplinares e parou de ir às aulas - algo incomum para Meiko e constrangedor para Michael, que presumiu que o filho estava só andando com a turma errada. Ele foi transferido para o Novo México para jogar com o pai, passando de quarterback a safety. Kia Locksley estava fazendo pós-graduação na faculdade. Ela e Meiko se encontravam no campus para tomar café. “Ele começou a falar que estava deprimido”, disse Kia. “E isso era muito novo”.

Os Locksley colocaram Meiko em terapia, e Michael tinha “proteções” para mantê-lo no caminho certo: como treinador, ele conseguia monitorar a frequência nas aulas e solicitar exames de drogas. O comportamento de Meiko pareceu se estabilizar. Mas Michael Locksley foi demitido no início da primeira temporada juntos. Meiko ficou. Sofreu uma concussão que o tirou de vários jogos por causa de fortes dores de cabeça.

Meiko foi transferido para uma faculdade na Pensilvânia e depois para Towson. A família estava por perto. Michael se tornou coordenador ofensivo em Maryland. A mãe de Meiko percebeu que ele estava com uma crescente incapacidade de entender conversas simples. “Eu ficava muito tempo ao telefone com ele, falando sobre qualquer coisa, e simplesmente não conseguia entender”, disse Kia. “Ficava confusa, tipo: ‘O que tem de errado com você? Por que não consegue processar essas coisas?’”.

Ele ficava mal-humorado e agitado com frequência. Perdeu uma quantidade preocupante de peso e parecia menos preocupado com a aparência. Entrou numa briga perto do campus e foi expulso do time de futebol. Discutia com uma namorada quase todo dia.

E, então, começou a ter alucinações. “Recebi uma ligação no meio da noite e Meiko estava do outro lado da linha, sua namorada tinha ido embora”, disse Kia Locksley. “Ela tinha voltado para o Novo México, mas ele me disse que ela ainda estava aqui. Então eu falei: ‘O que você quer dizer?’ E ele disse: ‘Ela não foi embora. Ela está dentro do armário’”.

Uma foto de Meiko Locksley é exibida na casa de seus pais em Maryland; Ele começou a jogar futebol quando tinha 7 anos Foto: Alfredo Chiarappa/The New York Times

Meiko tocou o que ele disse ser uma gravação dela, mas o telefone ficou completamente silencioso. “Não ouvi nada. Mas ele estava ouvindo a voz dela”, disse Kia Locksley.

Kia Locksley achou que era um colapso mental, sinais de doença. Michael Locksley suspeitava de drogas. Nenhum dos dois pensou em ECT ou nos impactos do futebol americano. Os Locksley se sentiram sortudos por terem dinheiro e contatos. Meiko passou por uma série de terapeutas e medicamentos. Foi à Flórida para fazer uma tomografia cerebral que revelou “pontos críticos” (danos causados por concussões, presumivelmente), mas não ofereceu respostas concretas.

Ele finalmente foi diagnosticado com transtorno esquizoafetivo. Certa vez, em casa, Meiko ficou furioso e quebrou uma janela. A polícia apareceu. “E foi então que o ouvi dizer”, disse Kia Locksley, “‘Por que isso está acontecendo comigo? Eu não pedi para ter essa doença. Por que estou com essa coisa? Atire logo em mim. Me mate agora. Me mate agora’. Ele foi pegar a arma do policial. Queria morrer em vez de lidar com a doença mental contra a qual estava lutando”.

Kia Locksley aprendeu a cuidar de Meiko “se desligando emocionalmente” de suas expectativas em relação a ele. “Eu me lembro de rezar e só chorar a noite inteira”, disse ela. “Tive que deixar de lado quem eu queria que ele fosse, quem eu pensava que ele seria, todos os sonhos que eu tinha para ele”. Michael Locksley lidou com o declínio do filho de outro jeito. “Eu sempre queria derrubar a parede para dizer: ‘Saia daí, cara’”, disse Locksley. “Parecia que ele era um prisioneiro dentro do próprio cérebro”.

Então, chegou a noite de 3 de setembro de 2017. A temporada começou na noite anterior à morte de Meiko. O time do Alabama jogava contra a Florida State em Atlanta. Michael Locksley, coordenador ofensivo do Alabama sob o comando de Nick Saban, trocou mensagens de texto com Meiko antes do jogo e ligou para ele após a vitória por 24 a 7. “Eu me lembro de ele dizendo, tipo, ‘Caramba, pai, cara, vocês arrasaram’”, lembrou Locksley.

Locksley chorou enquanto relembrava a conversa. Na noite seguinte, 3 de setembro, Michael e Kia estavam em seu apartamento no Alabama. Foram acordados por policiais batendo à porta. Meiko tinha levado um tiro no peito em Columbia, Maryland, perto de onde morava. Morreu no Centro Médico da Universidade de Maryland.

As circunstâncias eram desconhecidas naquela noite e, seis anos depois, o caso continua sem solução. Michael Locksley às vezes vai ao local e fica sentado dentro do carro, esperando que alguém o reconheça e lhe conte o que aconteceu com seu filho.

Foi Michael quem recomendou a doação do cérebro. Em 2017, a ETC vinha ganhando muita atenção e os treinadores de futebol americano não podiam fingir ignorância sobre as concussões. Locksley tinha visto o filme Concussion, de 2015. Um ano antes da morte de Meiko, a NFL admitiu a ligação entre a ETC e o futebol americano. “Eu realmente queria saber se as concussões tiveram alguma coisa a ver com a deterioração de saúde mental dele”, disse Locksley.

Os resultados vieram em uma teleconferência com pesquisadores. Meiko tinha ETC. O dano ao seu cérebro foi considerado o Estágio 1 de quatro estágios, como outros 38 no estudo sobre atletas com menos de 30 anos. Outros 21 cérebros foram classificados no Estágio 2. Os três restantes - um jogador da NFL, um jogador de futebol americano universitário e um jogador de rúgbi - estavam no Estágio 3. As notícias sobre ETC inundaram Kia Locksley de arrependimento. “Meu Deus, eu poderia ter feito algo diferente”, disse ela, chorando. Após uma pausa, ela acrescentou: “Me sinto meio culpada”.

SAÚDE MENTAL

Michael Locksley encontrou um conforto inesperado no diagnóstico. Não eram drogas, ele ficou aliviado em saber. Mas agora ele era um treinador de futebol com um dilema. Tinha passado anos tentando separar o sofrimento de saúde mental de Meiko e seu diagnóstico de ETC.

Ele muitas vezes fala sobre “saúde mental” e a política de portas abertas de seu programa para jogadores que enfrentam problemas pessoais. E falou longamente sobre as lutas de Meiko. Conhecendo o diagnóstico de ETC, é natural questionar se “saúde mental” é um eufemismo conveniente, talvez até um certo desvio estratégico. “Continuo diferenciando as duas coisas”, disse Locksley. “Sou leigo, e minha mentalidade de leigo é que elas não estavam realmente conectadas, talvez não estejam. Talvez estivessem. Não sei”.

Michael Locksley continua seu trabalho com o futebol americano na Universidade de Maryland Foto: Alfredo Chiarappa/The New York Times

Michael Locksley reconstruiu o programa de futebol de Maryland, vencendo jogos consecutivos pela primeira vez em quase vinte anos. Ganha vários milhões de dólares por ano. Tem uma casa grande, dirige carros bons e supervisiona um programa com escritórios novos e instalações reluzentes. Ele continuou, expressando seus sentimentos em palavras.

“Dói ter perdido meu filho? Cem por cento, sim. Dói saber que ele teve ETC e possivelmente foi por ter jogado futebol americano na universidade, no ensino médio, na escola? Claro que sim. Mas, se você me perguntasse como me sinto hoje... agora tenho netos que amam futebol e já estão jogando futebol de contato antes do ensino médio”.

Kia Locksley agora acredita que as crianças não deveriam jogar futebol americano de contato, talvez até o ensino médio. Isso ecoa a recomendação dos pesquisadores de ETC, que veem uma correlação entre ETC e o número de anos de futebol de contato total. Seu marido considera a medida impraticável, a menos que se implante uma proibição geral “e todo mundo siga a regra”.

O diagnóstico de Meiko mudou a forma como ele treina, disse Locksley. Ele está mais atento aos sinais de concussões e zela pelos protocolos. “Definitivamente me faz pensar duas vezes sobre como treinamos, com que frequência temos contato”, disse ele. Mas ele rejeitou a ideia de que Maryland possa considerar seguir o exemplo de algumas faculdades, como as da Ivy League, que limitam o contato apenas aos jogos, o que os pesquisadores acreditam que reduziria bastante as lesões cerebrais nos atletas. “Se uma equipe faz as coisas de uma certa maneira e outra faz de maneira diferente, às vezes isso cria uma desvantagem competitiva”, disse ele. “Sou julgado pelas vitórias nos jogos”.

Essa forma de julgamento começa de novo neste sábado, quando Maryland abre sua temporada contra Towson - a escola onde Locksley começou e conheceu sua esposa, e onde Meiko jogou futebol pela última vez. O dia seguinte será o aniversário da morte de Meiko. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU