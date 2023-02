Medvedev, Tsitsipas e Aliassime vencem na estreia no Aberto da Austrália

Sem maiores sustos, o russo Daniil Medvedev, o grego Stefanos Tsitsipas e o canadense Felix Auger-Aliassime venceram em suas estreias no Aberto da Austrália, nesta segunda-feira. A performance mais sólida foi apresentada por Medvedev, vice-campeão das duas últimas edições do Grand Slam disputado em Melbourne.

O atual número oito do mundo, e sétimo cabeça de chave, derrotou o americano Marcos Giron por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/1 e 6/2. O início com “pneu”, set sem ceder games ao rival, deu confiança ao russo para construir a vitória gradual sobre o 56º do ranking.





Na segunda rodada, Medvedev vai enfrentar o local John Millman, em confronto inédito no circuito profissional. O tenista da casa avançou ao derrotar o suíço Marc-Andrea Huesler por 6/7 (8/10), 7/5, 6/7 (2/7), 6/2 e 6/3.

Número quatro do mundo, Stefanos Tsitsipas também avançou com um 3 sets a 0. O grego venceu o francês Quentin Halys por 6/3, 6/4 e 7/6 (8/6). Seu próximo rival será o local Rinky Hijikata, atual 169º do mundo. Na estreia, o australiano derrotou o alemão Yannick Hanfmann por 4/6, 4/6, 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3.

Felix Auger-Aliassime foi quem enfrentou maiores dificuldades na estreia. O sétimo do mundo encarou o compatriota Vasek Pospisil, ex-número 25 do ranking, e precisou de quatro sets para avançar: 1/6, 7/6 (7/4), 7/6 (7/3) e 6/3.

Na segunda rodada, Aliassime vai enfrentar o eslovaco Alex Molcan, responsável pela primeira surpresa da competição. Ele eliminou o suíço Stan Wawrinka, dono de três títulos de Grand Slam, por 6/7 (3/7), 6/3, 1/6, 7/6 (7/2) e 6/4.

Outro cabeça de chave a entrar em quadra na manhã desta segunda, já noite em Melbourne, foi o britânico Cameron Norrie. O 12º do ranking bateu o francês Luca van Assche por 7/6 (7/3), 6/0 e 6/3. Norrie vai duelar agora com outro francês, Constant Lestienne, algoz do brasileiro Thiago Monteiro.

Já o italiano Lorenzo Musetti (17º cabeça de chave) se despediu na estreia. Ele foi batido pelo sul-africano Lloyd Harris por 6/4, 6/1, 6/7 (0/7), 2/6 e 7/6 (7/4).

No feminino, as cabeças de chave Madison Keys (10ª) e Jil Teichmann (32ª) não decepcionaram. A americana superou a russa Anna Blinkova por 6/4, 3/6 e 6/2, enquanto a tenista da Suíça venceu a britânica Harriet Dart por 7/5 e 6/1.