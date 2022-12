Aberto da Austrália terá premiação recorde de R$ 270 milhões em 2023

A premiação do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada mundial do tênis, alcançará o valor recorde de 76,5 milhões de dólares australianos na temporada de 2023, cerca de R$ 270 milhões, em um aumento de 3,4% segundo a organização do torneio.

Os ganhadores dos títulos individuais masculino e feminino ganharão cada um 2,975 milhões de dólares australianos, cerca de R$10,5 milhões, e a bonificação para os jogadores eliminados nas rodadas anteriores também teve um aumento. Os tenistas que caírem na primeira rodada receberão 106.250 mil dólares australianos, cerca de R$374 mil, totalizando um crescimento de 3,2% em relação ao ano passado, e os que forem eliminados na segunda fase, vão faturar 158.850 dólares australianos.

O diretor do torneio, Craig Tiley, anunciou que os prêmios irão superar os 100 milhões de dólares australianos pela primeira vez. Caso a informação se confirme, o valor chegará na casa dos R$353 milhões.

“É essencial poder oferecer as melhores oportunidades para garantir o sucesso dos torneios e fazer com que os melhores jogadores sejam recompensados como merecem”, afirmou.

Ao longo de 20 anos, a premiação do Aberto da Austrália aumentou em 321%, sem inflação.