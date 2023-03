Alcaraz encara Medvedev na final do Indian Wells e busca voltar ao topo do ranking da ATP

O espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner, neste sábado, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, e garantiu vaga na final do ATP 1000 de Indian Wells, Estados Unidos. O seu adversário na decisão deste domingo será o russo Daniil Medvedev, que na outra semifinal superou o americano Frances Tiafoe também por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7/4). A disputa pelo título está marcada para as 20h.

Além do título do torneio, Alcaraz também poderá conquistar o lugar de número 1 do ranking mundial, perdido em janeiro para Novak Djokovic após o Aberto da Austrália. O sérvio, porém, está impedido de entrar nos Estados Unidos por não ter tomado a vacina da covid-19. Desse modo, não conseguiu disputar o ATP 1000 de Indian Wells e vai perder o Masters 1000 de Miami.

O primeiro set da semifinal foi muito disputado e bastante tenso. Alcaraz chegou a abrir 4/2, mas permitiu a reação do rival, que chegou a ter um match-point no 11º game. A decisão foi para o tie-break, quando o espanhol abriu 3/1 e mais uma vez viu o adversário reagir e empatar em 4/4. Uma nova quebra do serviço de Sinner foi decisiva na parcial.

Daniil Medvedev venceu semifinal contra Frances Tiafoe e vai disputar decisão contra Carloz Alcaraz. Foto: Mark J. Terrill/AP Photo

Alcaraz veio mais confiante para o segundo set e conseguiu encaixar belas bolas para abrir 3/0, com uma quebra de saque do italiano. Daí para frente, o espanhol dominou e fechou a partida. Agora, ele soma três vitórias contra duas derrotas para Sinner. E essa confiança que ele leva para a grande final deste domingo.

Medvedev vence Tiafoe e avança para a final

O russo Daniil Medvedev está vivo na disputa pelo tão sonhado título dos Masters 1000 de Indian Wells. Ele venceu neste sábado o francês Tiafoe por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7/4), garantindo assim uma vaga na decisão. Medvedev confirmou também o seu bom momento na temporada. É a 19º vitória seguida do russo em 31 dias. Ele também conquistou o quinto triunfo seguido em cima de Tiafoe.

Medvedev e Tiafoe fizeram um primeiro set muito equilibrado. O russo protagonizou coberturas de quadra perfeitas e se mostrou muito firme nas defesas. No 11º game, conseguiu uma quebra e não demorou para confirmar a vitória por 7/5. No entanto, Tiafoe estava preparado para vender caro a classificação para o russo. O segundo set foi ainda mais disputado e decidido nos detalhes. O francês salvou sete match-points, mas não conseguiu impedir o triunfo de seu rival.

O segundo set foi decidido apenas no tie-break. Medvedev abriu vantagem logo de cara e só a administrou para confirmar a vitória e uma vaga na tão sonhada decisão. O jogo final marca o encontro de dois tenistas que devem figurar entre os melhores do mundo por muito tempo. Vale lembrar que Djokovic não esteve na competição porque não foi liberado para entrar no país por não ter tomado a vacina contra a covid-19.