Alcaraz se torna 1º tenista da geração Z a ultrapassar US$ 40 milhões em premiações de torneios

O espanhol deixou para trás, assim, o italiano Jannik Sinner. O número 1 do mundo, que não joga desde janeiro por suspensão por doping, já embolsou US$ 39.389.088 em premiações. Estes valores não incluem eventuais pagamentos de cachê, que tenistas do Top 10 costumam receber para jogar torneios menores, e premiações para exibições.

A lista dos tenistas que mais receberam premiações na história do tênis é encabeçada pelo sérvio Novak Djokovic (US$ 186.933.983). Na sequência, vêm o espanhol Rafael Nadal (US$ 134.946.100), o suíço Roger Federer (US$ 130.594.339) e a americana Serena Williams (US$ 94.816.730) - somente Djokovic ainda está na ativa no circuito.