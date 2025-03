Algoz de Fonseca, Draper conquista maior título da carreira em Indian Wells e seu melhor ranking

O britânico Jack Draper conquistou seu primeiro título de ATP 1000 ao vencer neste domingo, 16, o dinamarquês Holger Rune por 2 a 0, duplo 6/2, em 1h09 na decisão de Indian Wells. Em sua campanha na Califórnia, ele se destacou no Brasil ao eliminar o representante do País João Fonseca na segunda rodada, com direito a um “pneu” (6/0).

Aos 23 anos e em sua primeira final em um ATP 1000, Draper não deu chances ao rival, que é dois anos mais novo, mas já tinha um título em três decisões em torneios do porte. Com o título, o britânico salta da 14ª para a sétima colocação no ranking da ATP. A melhor posição de sua carreira era a 12ª. Rune, que já foi o número quatro do mundo, também avançou no ranking, saindo de 13º para 12º.

Jack Draper, que derrotou João Fonseca em Indian Wells, comemora conquista do campeonato de nível Master no tênis. Foto: Clive Brunskill/Getty Images via AFP

PUBLICIDADE “Sabia que o Holger iria jogar bem, então precisava ser agressivo e jogar desde a primeira bola”, afirmou Jack Draper, que conquistou o terceiro título da carreira no total. “Fiz um trabalho incrível e não permiti que ele jogasse. Senti que ditei o jogo muito bem”, analisou. Exímio sacador, Draper dominou esse fundamento contra o rival neste domingo. Conseguiu 10 aces, não cometeu nenhuma dupla falta e venceu 91% dos pontos disputados com seu primeiro saque, que teve média superior a 200 km/h. Como resultado, não cedeu nenhum break point ao dinamarquês no jogo e aproveitou quatro das sete chances que teve para quebrar o saque de Rune.

“Senti que joguei bem”, pontuou. “Ontem, tive alguns altos e baixos e pouca energia contra o Carlos. Aprendi com isso hoje”, disse Draper, referindo-se à vitória por 6/1, 0/6 e 6/4 sobre o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo e campeão em Indian Wells em 2023 e 2024. O “pneu” diante de Alcaraz foi o único set que o britânico perdeu em seis partidas na competição.